Un champion du monde avec une star de YouTube : La scène improbable (et c'est très drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a été sacrée championne du monde à deux reprises dans son histoire. Il y a bientôt 30 ans de cela, les Bleus de Didier Deschamps et de Zinedine Zidane sont venus à bout du Brésil dans une finale qui est gravée dans les mémoires. Un membre de France 98 est depuis apparu dans plusieurs publicités dont une qu'il a parodié avec une vedette de YouTube en France.

En 2018, Didier Deschamps parvenait à amener l'équipe de France sur le toit du monde en Russie dans son costume de sélectionneur. Mais 20 ans plus tôt, c'est en tant que capitaine du groupe entraîné par Aimé Jacquet que « DD » soulevait la Coupe du monde un certain 12 juillet 1998 qui est resté dans les mémoires grâce à une victoire acquise face au Brésil sur le score de 3 buts à 0. Et alors que Laurent Blanc était blessé, c'est Franck Leboeuf qui l'avait remplacé au pied levé dans la défense centrale aux côtés de Marcel Desailly pour prendre Ronaldo au marquage.

🚨 INCROYABLE !



Le YouTuber Cyprien a ramené Franck Lebœuf dans sa nouvelle vidéo sur les pubs 😭



Ce running gag est beaucoup trop drôle mdrrr pic.twitter.com/fFZcYuXHVT — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) April 10, 2026

Franck Leboeuf se moque de sa publicité vendezvotrevoiture.fr dans la dernière vidéo YouTube de Cyprien Une mission qu'il a su remplir. Depuis la fin de sa carrière, Franck Leboeuf s'est diversifié. En plus de ses occupations de consultant, l'ancien défenseur a également embrassé une carrière de comédien. Ces derniers temps, il est apparu dans des spots publicitaires pour la marque de chaussures Skechers, mais aussi pour le site internet vendezvotrevoiture.fr dans lequel il fait savoir aux téléspectateurs qu'ils peuvent prendre connaissance du prix de leur automobile en allant sur le site. Une publicité qui s'est bâtie une réputation si bien qu'un célèbre youtubeur français, en la personne de Cyprien, a détourné ce spot avec Frank Leboeuf en guest star dans sa vidéo : Les pubs vs la vie 2026. Un échange savoureux. « Salut, c'est Frank Leboeuf ». Dès le début de la vidéo, Cyprien apparaît pour lui faire savoir que « on a pas besoin de toi. Le prix de ma voiture ? Non, je ne veux pas savoir. Je n'ai même pas de caisse. En plus, t'es footballeur, comédien, c'est quoi le rapport avec les voitures ? »