Zidane, le coup de cœur qu’il n’attendait pas en équipe de France : «Les autres étaient surpris»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a porté le maillot de l'équipe de France durant quatorze ans, et l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus semble conserver d'excellents souvenirs de son ultime compétition en 2006, pour la Coupe du Monde. Notamment en raison de son coup de coeur inattendu pour Franck Ribéry qu'il a beaucoup apprécié en tant que coéquipier.

Souvenez-vous, la Coupe du Monde 2006 a notamment été marquée par la fin de la carrière de Zinedine Zidane qui avait terminé sur une finale au scénario dramatique contre l'Italie, avec en prime une expulsion dans les prolongations et la défaite aux tirs au but. Mais ce Mondial aura malgré tout été l'occasion pour Zidane de nouer une nouvelle amitié avec celui qui avait été retenu à la dernière minute par Raymond Domenech avec l'équipe de France : Franck Ribéry.

Zidane : Le mercato s’annonce agité pour l’un de ses fils ! https://t.co/Xx9rFyuG6h — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Les autres joueurs étaient surpris. Mais moi, je l’ai trouvé top ! » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juin 2022, Zinedine Zidane avait évoqué son coup de coeur surprise pour Franck Ribéry dès le stage de préparation à la Coupe du Monde 2006 : « Franck Ribéry fait partie de ces mecs-là (NDLR : joueurs marrants qu’il a côtoyé). La première fois qu’on a fait un stage en équipe de France avec lui, c’était à la montagne, à Tignes. Et il m’avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Sur moi ! Mais moi, en faisant ça, je l’ai trouvé top ! Ce n’était pas un manque de respect. Ça montrait qu’il voulait se rapprocher. Il y en a qui n’osent pas. Franck, c’était tout le contraire. Moi, je n’aurais jamais fait ça. Faire ça sur Cantona quand je suis arrivé… Des gars comme ça, comme Ribéry, on en a besoin dans un groupe. Ils font du bien », indique Zidane.