Équipe de France : Un an plus tard, «l’hommage» arrive enfin pour Griezmann ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Griezmann a marqué de son empreinte l’ère Didier Deschamps (2014 - 2024) avec un rôle central dans les succès de l’équipe de France. Néanmoins, il est parti par la petite porte en surprenant son monde il y a un an et demi, sans hommage. Une rectification a été effectuée cette semaine, de quoi faire le bonheur d’un champion du monde.

10 années de collaboration avec l’équipe de France. Une relation faite de très hauts et un peu de bas sur la fin d’un point de vue personnel à l’Euro 2024 qui s’est soldée par une retraite internationale prise après un ultime rassemblement pendant la trêve de septembre 2024. Un tour de stade au Parc des princes avec des applaudissements annonçait, sans que personne ne le sache encore, le dénouement de son histoire avec les Bleus alors qu’il avait confié en amont que la Coupe du monde sur le sol américain était un objectif. Finalement, il n’en sera rien.

«J’ai senti une émotion sincère, importante, intense de Simeone comme s’il perdait un être très cher» Antoine Griezmann aurait pu recevoir le même hommage qu’Olivier Giroud en mars 2025 au Stade de France, mais était aux abonnés absents. Ce qui signifie qu’il n’a pas pu faire ses adieux devant les supporters des Bleus et n’a pas pu avoir la sortie escomptée au vu de son statut en sélection pendant 10 ans. Alors qu’il s’apprête à quitter l’Atletico de Madrid pour Orlando en fin de saison, Diego Simeone a profité d’un point presse avant le quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone pour adresser un discours élogieux envers la personne et le joueur qu’est Griezmann. Une prise de parole qui a fait son effet chez Emmanuel Petit. « J’ai adoré le discours de Simeone sur Griezmann en conférence de presse. On peut avoir été un très grand joueur, et dans toutes les générations confondues, je ne me rappelle pas d’un joueur qui ait réussi sa sortie parce qu’à chaque fois on veut toujours faire le match de plus, le match de trop, et généralement les clubs n’honorent pas aussi la sortie des joueurs, c’est plus souvent les supporters. J’ai senti une émotion sincère, importante, intense de Simeone comme s’il perdait un être très cher qui lui tenait à cœur et j’ai senti une émotion palpable du côté de Griezmann ».