OM - Mason Greenwood : Un grand club prêt à débarquer dans le dossier ?

Axel Cornic

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood se retrouve au centre du premier gros feuilleton de ce mercato estival. La star anglaise semble être poussée vers le départ et les nouveaux dirigeants phocéens rêvent de boucler un transfert historique à plus de 50M€ avec des nombreux clubs intéressés.

Les tensions des derniers mois et l’échec dans la qualification à la Ligue des Champions, pourraient pousser plusieurs joueurs à quitter l’OM. Cela pourrait bien être le cas de Mason Greenwood, arrivé en juillet 2024 et méconnaissable depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier.

Greenwood condamné à un départ ? Interrogé sur son avenir juste avant la fin de la saison de Ligue 1, le principal intéressé avait pourtant surpris tout le monde, en annonçant vouloir rester à l’OM. « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée » avait déclaré Greenwood, lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP. « La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester ».