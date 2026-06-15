Mercato : Le PSG condamné à une «folie» à 98M€ pour «l’un des joueurs les plus convoités du moment» ?

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Mateus Fernandes. Seulement, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient être condamnés à une folie pour le transfert du milieu offensif de 21 ans.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a visiblement prévu un été animé sur le mercato. Les dirigeants parisiens souhaiteraient régénérer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu auraient donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Mateus Fernandes. Seulement, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient bien être obligés de faire une folie pour espérer recruter le milieu offensif de 21 ans.

«West Ham a fixé son prix à 98M€ et aimerait avoir plusieurs clubs à la table pour surenchérir» « Mateus Fernandes est l’un des joueurs les plus convoités du moment. West Ham a fixé son prix à 98M€ et aimerait avoir plusieurs clubs à la table pour surenchérir. Mais pour le moment, la situation est toujours ouverte. Manchester United ont entamé des négociations officielles avec l’agent du joueur, en parlant du contrat et ils sont aussi en contact avec West Ham pour discuter de l’indemnité de transfert. C’est un montant de folie, donc Manchester United veut savoir s’ils peuvent négocier avec une plus faible indemnité mais en ajoutant quelques bonus. Il y a d’autres clubs dessus » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.