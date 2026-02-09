Zinédine Zidane et son «aura de dingue» : Cette star de YouTube est sous le charme

20 ans après l'arrêt de sa carrière, Zinédine Zidane continue de marquer les esprits pour les jeunes générations. La légende du football français est considéré comme un héros national et il représente une grande inspiration pour tout le monde. Au-delà de ses qualités footballistiques, c'est aussi son personnage qui marque les esprits.
Depuis la fin de sa carrière de footballeur, Zinédine Zidane reste assez présent dans les médias. Le champion du monde 1998 est l'une des personnalités préférées des Français depuis des décennies, lui qui figure encore dans le top 5 en 2025. Celui qui est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l'Equipe de France inspire toujours autant les jeunes générations, à commencer par la star des réseaux Just Riadh.
JustRiadh complètement sous le charme de Zidane
Même s'il est né seulement quelques jours avant la finale de la Coupe du monde 1998, Just Riadh éprouve énormément de respect pour la légende du football français Zinédine Zidane, qui l'inspirait beaucoup dans sa jeunesse. « Quand je jouais en club, j'étais hyper fan de Cristiano Ronaldo. Avant chaque match, je regardais des vidéos YouTube de ses meilleures actions. J'essayais de les reproduire sur le terrain... Mais ça ne fonctionnait pas souvent. J'adore Zidane aussi, j'avais son poster dans ma chambre. Grâce à mes vidéos, j'ai pu jouer avec lui et je l'ai croisé plusieurs fois. Il possède une aura de dingue » assure celui qui compte 4,6 millions d'abonnés sur Instagram dans un entretien pour L'Equipe.
« Je crois qu'on n'a jamais vu un chauve aussi charismatique »
S'il a rêvé d'une carrière de footballeur professionnel, Just Riadh a fini par connaître le succès autrement, non sans avoir gardé le football dans un coin de son coeur. Son admiration pour Zinédine Zidane est grande. « Quand il entre dans la pièce, tout le monde s'arrête. Je crois qu'on n'a jamais vu un chauve aussi charismatique. (Rires.) (Il s'arrête.) Non, vraiment, j'aurais tellement voulu être footballeur. Et, surtout, pour pouvoir faire des célébrations » poursuit-il.