Zinédine Zidane et son «aura de dingue» : Cette star de YouTube est sous le charme

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

20 ans après l'arrêt de sa carrière, Zinédine Zidane continue de marquer les esprits pour les jeunes générations. La légende du football français est considéré comme un héros national et il représente une grande inspiration pour tout le monde. Au-delà de ses qualités footballistiques, c'est aussi son personnage qui marque les esprits.

Depuis la fin de sa carrière de footballeur, Zinédine Zidane reste assez présent dans les médias. Le champion du monde 1998 est l'une des personnalités préférées des Français depuis des décennies, lui qui figure encore dans le top 5 en 2025. Celui qui est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l'Equipe de France inspire toujours autant les jeunes générations, à commencer par la star des réseaux Just Riadh.

«Zidane avait dit oui» pour jouer au PSG : Ce transfert n’est pas passé loin de se concrétiser, à un détail près… https://t.co/SPcoiq7xIC — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

JustRiadh complètement sous le charme de Zidane Même s'il est né seulement quelques jours avant la finale de la Coupe du monde 1998, Just Riadh éprouve énormément de respect pour la légende du football français Zinédine Zidane, qui l'inspirait beaucoup dans sa jeunesse. « Quand je jouais en club, j'étais hyper fan de Cristiano Ronaldo. Avant chaque match, je regardais des vidéos YouTube de ses meilleures actions. J'essayais de les reproduire sur le terrain... Mais ça ne fonctionnait pas souvent. J'adore Zidane aussi, j'avais son poster dans ma chambre. Grâce à mes vidéos, j'ai pu jouer avec lui et je l'ai croisé plusieurs fois. Il possède une aura de dingue » assure celui qui compte 4,6 millions d'abonnés sur Instagram dans un entretien pour L'Equipe.