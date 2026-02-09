Un joueur aussi fort que Zinedine Zidane : Un champion du monde 1998 balance son nom (et c'est une surprise)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement présenté comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Zinedine Zidane est logiquement cité par ses anciens coéquipiers comme le meilleur joueur avec lequel ils ont évolué. Cependant, certains d'entre eux innovent et trouvent des joueurs qu'il considère comme étant au moins aussi fort que Zizou. C'est le cas de certains joueurs de l'équipe de France de 1998.

Lorsque vous demandez à un joueur de citer le nom de son coéquipier le plus fort, s'il a évolué avec Zinedine Zidane, vous pouvez être quasiment certain que son nom reviendra quasi-systématiquement. Sans surprise, Robert Pirès donne d'ailleurs le nom de Zizou parmi ceux qui l'ont marqué durant sans carrière. Les deux hommes se sont côtoyés en équipe de France. Mais en club, Robert Pirès a trouvé aussi fort que le Ballon d'Or 1998. Il s'agit d'une légende d'Arsenal, mais dont le nom revient trop peu souvent dans les débats sur les joueurs marquants du XXIe siècle. Un certain Dennis Bergkamp.

Dennis Bergkamp with one the greatest first touches of all time 🪄 pic.twitter.com/I1ZwzlQNVT — 90s Football (@90sfootball) February 3, 2026

Robert Pirès a trouvé aussi fort que Zidane « Zinédine Zidane en sélection et Dennis Bergkamp à Arsenal. J'ai été gâté ! Avec les deux, j'ai énormément progressé. Il suffit... pas de les copier, c'est impossible, mais d'observer, d'apprendre. De me dire que finalement le football c'est... pas facile, mais quand tu as le don, c'est simple. Quand je suis arrivé en 2000 (à Arsenal), Dennis m'a dit : "Le plus important, c'est le premier contrôle. Il te met dans de bonnes dispositions. Si tu le rates, tu vas être perturbé." Il ne parlait pas beaucoup. Zizou non plus. Les deux, c'était la classe », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022.