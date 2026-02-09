Un champion du monde 1998 a trouvé aussi fort que Zinedine Zidane : «C'était un magicien du football»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A chaque fois qu'un joueur qui a côtoyé Zinedine Zidane est interrogé sur le nom du plus fort avec lequel il a évolué, Zizou est régulièrement cité. Toutefois, il peut y avoir des exceptions comme avec ce champion du monde 1998 qui place une autre légende à la hauteur du Ballon d'Or 1998.

Icone du football français, Zinedine Zidane est régulièrement cité comme le joueur le plus impressionnant par ceux qui ont évolué à ses côtés. C'est notamment le cas des champions du monde 1998. Cependant, Robert Pirès sort un petit peu de cette norme et évoque notamment le nom d'un autre très grand joueur qu'il place au moins au même niveau que Zizou.

Un joueur n’est et ne sera jamais aussi élégant que M. Zinedine Zidane.



Retour en vidéo sur son masterclass contre le Portugal.



Zizou el magnifico 🍿 pic.twitter.com/NHHvq5Oyy2 — ♨️Infinìtø 🇸🇳🇵🇹 (@Infint86) February 3, 2026

«Il y a Zizou, bien sûr, mais...» « Il y a Zizou, bien sûr, mais celui que j'ai toujours aimé, c'est Ronaldinho. Pour moi, c'est un magicien du football. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé jouer contre lui. J'aime les joueurs qui t'apportent techniquement de la fantaisie. J'en ai marre qu'on me dise : "ce joueur-là, il est athlétique, il est physique". Je m'en fous complet. Ce que je veux savoir, c'est comment il est avec le ballon, techniquement », racontait-il dans la rubrique Paroles d'Ex de L'EQUIPE l'année dernière, avant de poursuivre au sujet de Ronaldinho.