Un joueur de France 98 assure être «l'un des joueurs les plus techniques de cette équipe» après Zidane (vous ne devinerez jamais son nom)

La Coupe du monde 1998 reste évidemment gravé dans la mémoire de tous les Français puisque les Bleus ont décroché leur premier titre mondial. Bien évidemment, Zinedine Zidane avait crevé l'écran, mais derrière le Ballon d'Or, un joueur inattendu annonce que c'était lui le plus technique de l'équipe.

Organisée en France, la Coupe du monde 1998 est gravé dans les mémoires de tous les Français grâce à la victoire finale des Bleus. Le doublé de Zinedine Zidane en finale est entré dans la légende, tout comme la solidité défensive incarnée par le quatuor Thuram-Blanc-Desailly-Lizarazu. Et pourtant, Vincent Candela, latéral remplaçant qui n'a disputé que le troisième match de poule contre le Danemark, assure que c'était bien lui le joueur le plus technique derrière Zizou.

«J'étais meilleur que Liza sur le plan technique» « Je garde le souvenir d'un groupe fantastique, uni. J'ai eu peu de temps de jeu, mais je sentais que je faisais partie du projet et de l'équipe. J'ai principalement été sur le banc, mais quand je suis arrivé, il y avait déjà Lizarazu et Thuram sur les côtés. Et ils étaient encore là quand j'ai quitté l'équipe nationale. Mais j'ai compris que dans ce type de compétition, ce qui compte n'est pas uniquement qui joue. Par exemple, je ne me sentais pas moins bon que Lizarazu », confiait-il dans une interview accordée au site de la FIFA en 2022, avant de poursuivre.