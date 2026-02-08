«J’étais incapable de lui mettre un coup» : Un adversaire de Zinedine Zidane l’avoue, «avec lui c’était différent»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant sa carrière, Zinedine Zidane s'est confronté à de très nombreux joueurs. La plupart en garde un souvenir impérissable au point même de révélé qu'ils n'osaient pas intervenir trop violemment sur lui. C'est l'aveu que fait un joueur qui a très bien connu Zizou.

Affronter Zinedine Zidane n'était pas une mince affaire si l'on en croit les témoignages de ceux qui s'y sont collés durant leur carrière. Tous en garde un souvenir impérissable, mais pas toujours très agréable. C'est le cas de Willy Sagnol. Ce dernier a évidemment évolué aux côtés de Zizou en équipe de France, mais il a également été son adversaire en club. Et il raconte que ce fut à chaque fois très particulier.

«En fait, j’étais incapable de mettre un coup à Zidane» « Il est clairement le plus grand joueur avec qui j’ai joué. Après, quand on jouait l’un contre l’autre, lors des Bayern Munich-Real Madrid, je lui disais que ça serait bien s’il allait de l’autre côté… où il y avait Lizarazu ! En fait, j’étais incapable de mettre un coup à Zidane. Non pas que je mettais des coups aux autres, mais je m’engageais à 100%. Avec lui, c’était différent. J’ai des souvenirs où j’avais la sensation qu’il n’essayait pas de me dribbler et, comme je le connais bien, je sais qu’il y a des situations où il aurait pu essayer de me dribbler et il ne l’a pas fait. Il faisait contrôle orienté et donnait le ballon sur le côté. Peut-être que même lui ne voulait pas créer de situations embêtantes. Car nous étions assez proches humainement lorsque nous jouions ensemble », racontait-il au micro du podcast Kampo avant d’en dire plus au sujet de Zinedine Zidane.