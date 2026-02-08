«J’étais incapable de lui mettre un coup» : Un adversaire de Zinedine Zidane l’avoue, «avec lui c’était différent»

Durant sa carrière, Zinedine Zidane s'est confronté à de très nombreux joueurs. La plupart en garde un souvenir impérissable au point même de révélé qu'ils n'osaient pas intervenir trop violemment sur lui. C'est l'aveu que fait un joueur qui a très bien connu Zizou.
Affronter Zinedine Zidane n'était pas une mince affaire si l'on en croit les témoignages de ceux qui s'y sont collés durant leur carrière. Tous en garde un souvenir impérissable, mais pas toujours très agréable. C'est le cas de Willy Sagnol. Ce dernier a évidemment évolué aux côtés de Zizou en équipe de France, mais il a également été son adversaire en club. Et il raconte que ce fut à chaque fois très particulier.
« Il est clairement le plus grand joueur avec qui j’ai joué. Après, quand on jouait l’un contre l’autre, lors des Bayern Munich-Real Madrid, je lui disais que ça serait bien s’il allait de l’autre côté… où il y avait Lizarazu ! En fait, j’étais incapable de mettre un coup à Zidane. Non pas que je mettais des coups aux autres, mais je m’engageais à 100%. Avec lui, c’était différent. J’ai des souvenirs où j’avais la sensation qu’il n’essayait pas de me dribbler et, comme je le connais bien, je sais qu’il y a des situations où il aurait pu essayer de me dribbler et il ne l’a pas fait. Il faisait contrôle orienté et donnait le ballon sur le côté. Peut-être que même lui ne voulait pas créer de situations embêtantes. Car nous étions assez proches humainement lorsque nous jouions ensemble », racontait-il au micro du podcast Kampo avant d’en dire plus au sujet de Zinedine Zidane.
« Disons que ce qui faisait sa force c’était son caractère par rapport aux autres sur le terrain. Il avait aussi envie de faire briller les autres. Ce qui est une différence notable avec les quelques grands joueurs avec qui j’ai joués. Prenons la situation que beaucoup d’attaquants ont : seul face au gardien, un collègue à votre gauche, vous faites la passe ou vous tentez de marquer ?Lui, car il savait que la passe garantissait le but, faisait la passe. Aujourd’hui les grands joueurs ne font plus les passes. Parce que les statistiques ont pris de l’importance. Quand Zidane faisait des passes à ses coéquipiers, c’était toujours une belle passe, pas "je m’en foutiste", il s’appliquait pour mettre son partenaire dans les meilleures conditions. C’était génial de jouer avec lui », ajoutait Willy Sagnol.