Equipe de France : Zidane gardait le secret, «une personne l’a su avant tout le monde»

Alors qu’on annonce Zinedine Zidane comme le prochain sélectionneur de l’équipe de France, ce n'est pas la première fois qu’il reviendrait chez les Bleus. En effet, en 2005, quelques mois après avoir annoncé sa retraite internationale, Zizou revenait sur sa décision. Un choix que Zidane avait fini par communiquer publiquement de peur que le secret finisse par s’ébruiter à cause de quelqu’un…
En 2004, Zinedine Zidane disait stop pour son histoire avec l’équipe de France. Le joueur du Real Madrid décidait alors de prendre sa retraite internationale… avant de revenir dessus quelques mois plus tard. La pause n’avait alors finalement duré que quelques mois pour le champion du monde 98. Ainsi, en 2005, Zidane retrouvait les Bleus avec cette Une de L’Equipe dont on se souvient très bien titrée « Il revient ».
« L'annonce prochaine de ma décision était arrivée aux oreilles de quelqu'un de très, très important »
Ayant donc décidé de revenir en équipe de France, Zinedine Zidane avait fini par communiquer publiquement sa décision. Et à propos de cette annonce, Zizou expliquait en 2005 pour France Football : « Mon annonce s'est faite dans la précipitation ? Pas tout à fait. Simplement, j'ai appris que l'annonce prochaine de ma décision était arrivée aux oreilles de quelqu'un de très, très important et j'ai senti que les bruits allaient très vite courir. Et comme j'avais envie de l'annoncer moi-même... Donc, mon site ne l'a pas su tellement plus tôt non plus, dans la journée seulement, pour que l'info paraisse dans la foulée. Je crois que, sur le coup, personne n'y a cru. Tout comme moi pendant un an ! ».
« Une personne l'a su avant tout le monde »
Zinedine Zidane aura ainsi pris les devants pour éviter que la presse révèle son retour en équipe de France avant lui. Le secret aurait pu s’ébruiter à cause d’un homme. « Une personne l'a su avant tout le monde. Si elle a envie de le dire, elle le dira elle-même », avait confié Zidane. Et l’identité de cette personne a ensuite été révélée, il s’agissait alors d’Henri Michel, l’ancien intendant des Bleus.