Equipe de France : «Ma femme a approuvé», la rencontre qui a tout changé pour Zidane

Zinedine Zidane et l'équipe de France ne font qu'un. A l'instar de Didier Deschamps, le nom de Zidane colle rapidement aux Bleus dans la mémoire des Français. Et ce, grâce aux succès rencontrés avec les Bleus au fil des années. Une dernière danse a pu avoir lieu grâce à différents facteurs que Zizou a raconté il y a quelque temps déjà. Explications.

L'équipe de France. Une véritable histoire d'amour pour Zinedine Zidane. La Coupe du monde 98, l'Euro 2000 et la Coupe du monde 2006... Trois compétitions au cours desquelles l'ex-milieu offensif a atteint la finale avec des dénouements bien différents. Le Mondial en Allemagne s'est soldé par un coup de tête malheureux sur Marco Materazzi précédent une défaite des Bleus aux tirs au but. Mais rien de tout cela n'aurait pu avoir lieu sans deux entrevues.

«La rencontre à Paris était plus importante» « Il revient ». Le 4 août 2005, L'Equipe publiait cette Une qui est devenue iconique. Le quotidien sportif confirmait la tendance, Zinedine Zidane faisait son retour en équipe de France une année après avoir annoncé sa retraite internationale. En un peu moins d'un an, Zizou faisait vivre de nouveaux moments de folie aux supporters des Bleus en Allemagne pendant la Coupe du monde 2006. Son but face à l'Espagne (3-1) avec la démarche en 1/8ème de finale, sa partition contre le grand Brésil (1-0) en quart de finale ou encore la panenka face à Gianluigi Buffon en finale contre l'Italie (1-1 puis 3-5 aux tirs au but)... Zizou a rêvé avec les Bleus d'une deuxième étoile huit ans après France 98. Et tout cela a été rendu possible par deux réunions avec Raymond Domenech en amont. « J'ai senti un sélectionneur qui en avait autant envie que moi et, je vous l'assure, il n'y a pas d'antagonisme entre nous. Ça ne servirait d'ailleurs pas les intérêts de l'équipe, car il faut avant tout se qualifier. Les deux premières rencontres, à Madrid, ont servi à prendre la température, on est venu me demander si je souhaitais reprendre. Mais la rencontre à Paris était plus importante. Maintenant, quitte à me répéter encore une fois, j'effectue ce retour pour l'équipe et pour moi. Le reste...».