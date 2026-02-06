«Ferme ta gu**le», l’embrouille entre deux anciens tauliers de l’équipe de France !

Axel Cornic

Les tensions ont toujours été nombreuses en équipe de France, surtout entre les Champions du monde et d’Europe en 1998 ainsi qu’en 2000, avec la nouvelle génération. Les épisodes sont connus et cela a notamment été le cas en 2006, lors de la Coupe du monde en Allemagne.

Pas facile de succéder à une génération qui a tout gagné. Véritables légendes du sport français, les vainqueurs de la Coupe du monde 1998 et de l’Euro 2000 resteront à jamais dans les mémoires. Mais ceux qui sont venus après ont eu plus de mal à convaincre les observateurs, tout comme leurs prédécesseurs.

PSG : La Coupe du monde approche, Deschamps lui tourne le dos ? https://t.co/xQ6BWadLlH — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Je tiens à revenir sur cette phrase, qui a été sortie de son contexte » Lors de l’annonce de sa retraite en 2009, Willy Sagnol était notamment revenu sur un épisode polémique lors du Mondial 2006 et un match nul face à la Suisse (0-0). Il avait à l’époque invité certains anciens de l'équipe de France devenus consultants à se taire, avec un « Ferme ta gueule, l’ancien » qui est passé à la postérité. « Je tiens à revenir sur cette phrase, qui a été sortie de son contexte. Je ne l’ai jamais prononcée » avait précisé l’ancien latéral droit, au micro de RMC.