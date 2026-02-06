Bixente Lizarazu, son clash avec un autre taulier de l’équipe de France : «Il a essayé de mentir»

Axel Cornic

A la fin du dernier siècle, la France dominait la planète football avec deux titres majeurs en l’espace de quelques années. Mais c’est ensuite que le plus dur est arrivé, puisque le passage de témoin avec la nouvelle génération n’a pas été simple, comme en témoigne un échange entre Bixente Lizarazu et l’un des nouveaux venus en sélection.

Premier titre mondial de l’histoire du football français, celui de 1998 restera sans aucun doute gravé dans les mémoires. Et les hommes qui l’ont conquis encore plus, puisque selon certain un Zinédine Zidane ne pourra jamais être dépassé, même par des prodiges comme Kylian Mbappé. Mais les tauliers de l’équipe de France de cette époque n’était pas franchement tendres avec la nouvelle génération.

Zidane a tranché, «il espère...» : Sa prochaine équipe dévoilée par la presse anglaise ? https://t.co/gVY1JkxdY9 — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Je sais que Liza a essayé de mentir en disant qu’on n’a jamais eu de sélection ensemble » Invité sur RMC lors de la sortie de son livre I Love this game en janvier 2022, Patrice Evra avait en effet raconté avoir rencontré quelques problèmes avec Bixente Lizarazu, lors de son arrivée en équipe de France. « Je sais que Liza a essayé de mentir en disant qu’on n’a jamais eu de sélection ensemble. Jérôme (Rothen) peut en témoigner, c’était juste avant la finale de la Ligue des champions. Et là Thierry (Henry), alors que je n’avais jamais vu Lizarazu, lui dit que la relève était là » a confié l’ancien latéral de l’AS Monaco, de Manchester United ou de la Juventus.