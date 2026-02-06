Zidane a tranché, «il espère...» : Sa prochaine équipe dévoilée par la presse anglaise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Zinedine Zidane n'entraîne pas. Cela fait depuis 2021 et son départ du Real Madrid que le technicien est dans cette situation. Mais voilà que cela pourrait prochainement changer. En effet, Zizou semble aujourd'hui prêt à reprendre du service. Mais sur quel banc de touche ? Annoncé un peu partout, Zidane aurait une préférence pour sa prochaine équipe.

Zinedine Zidane sur un banc de touche, on devrait revoir cela dans les mois à venir. Inactif depuis maintenant près de 5 ans, le technicien français serait sur le point de reprendre du service. Alors qu'on annonce Zizou comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, voilà que Florentino Pérez verrait bien refaire appel à Zidane afin d'entraîner le Real Madrid et remplacer Alvaro Arbeloa.

Zidane sur le retour : «Deux ou trois possibilités», le suspense touche à sa fin... https://t.co/fXmAINwIGH — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

La France plutôt que le Real Madrid ? Ayant déjà connu deux passages sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane en connaitra-t-il un 3ème ? Ça ne déplairait pas à Florentino Pérez, président de la Casa Blanca. En effet, pour ESPN, le journaliste Rodra a expliqué : « Le Real Madrid continuera-t-il avec Arbeloa ou recrutera-t-il un nouvel entraîneur ? Tout dépendra des résultats de cette saison. Si le Real Madrid ne remporte aucun trophée, des sources proches du club ont indiqué à ESPN qu'il est probable qu'Arbeloa quitte son poste d'entraîneur. Quant aux candidats potentiels, aucun ne fait l'unanimité au sein de la direction madrilène. Zinédine Zidane est le favori du président Florentino Pérez ». Le fait est que Zinedine Zidane semble avoir une autre idée en tête que d'entraîner à nouveau le Real Madrid. « Il espère succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde », a lâché Rodra.