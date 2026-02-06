Zidane a tranché, «il espère...» : Sa prochaine équipe dévoilée par la presse anglaise ?

Aujourd'hui, Zinedine Zidane n'entraîne pas. Cela fait depuis 2021 et son départ du Real Madrid que le technicien est dans cette situation. Mais voilà que cela pourrait prochainement changer. En effet, Zizou semble aujourd'hui prêt à reprendre du service. Mais sur quel banc de touche ? Annoncé un peu partout, Zidane aurait une préférence pour sa prochaine équipe.
Zinedine Zidane sur un banc de touche, on devrait revoir cela dans les mois à venir. Inactif depuis maintenant près de 5 ans, le technicien français serait sur le point de reprendre du service. Alors qu'on annonce Zizou comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, voilà que Florentino Pérez verrait bien refaire appel à Zidane afin d'entraîner le Real Madrid et remplacer Alvaro Arbeloa.
La France plutôt que le Real Madrid ?
Ayant déjà connu deux passages sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane en connaitra-t-il un 3ème ? Ça ne déplairait pas à Florentino Pérez, président de la Casa Blanca. En effet, pour ESPN, le journaliste Rodra a expliqué : « Le Real Madrid continuera-t-il avec Arbeloa ou recrutera-t-il un nouvel entraîneur ? Tout dépendra des résultats de cette saison. Si le Real Madrid ne remporte aucun trophée, des sources proches du club ont indiqué à ESPN qu'il est probable qu'Arbeloa quitte son poste d'entraîneur. Quant aux candidats potentiels, aucun ne fait l'unanimité au sein de la direction madrilène. Zinédine Zidane est le favori du président Florentino Pérez ».
Le fait est que Zinedine Zidane semble avoir une autre idée en tête que d'entraîner à nouveau le Real Madrid. « Il espère succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde », a lâché Rodra.
Une officialisation qui va prendre du temps !
Zinedine Zidane se verrait donc comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Toutefois, avant que cela ne soit officiel, on va devoir patienter. En effet, dernièrement, Philippe Diallo, président de la FFF, faisait savoir : « Est-il exact que nous préparons déjà la venue de Zidane ? Deschamps va être à la tête de l'équipe de France pour la 14ème année. Son palmarès me conduit à dire que c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. J'ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du monde en toute sérénité. Donc il faudra attendre après pour connaitre le nom de son successeur. La Fédération sera prête. Cela signifie qu'évidemment elle prend les contacts pour qu'elle puisse, le moment venu, présenter non seulement le successeur de Didier Deschamps, mais aussi l'organisation de l'équipe de France ».