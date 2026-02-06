Équipe de France - Liste de Deschamps : Un crack recalé par Riolo la Coupe du Monde !

Avec le début d’année 2026, le sprint est lancé vers la Coupe du monde, qui se tiendra cet été sur le continent nord-américain. Finaliste malheureuse de la dernière édition, l’équipe de France a évidemment l’intention d’offrir une belle sortie à Didier Deschamps avant son départ, mais il n’y aura pas de place pour tout le monde comme l’a récemment fait comprendre Daniel Riolo.
Il est peut-être encore un peu trop tôt, mais les premiers spéculations ont déjà commencé à tourner. Car comme avant chaque Coupe du monde, il y aura des milliers de sélectionneurs, chacun avec une liste particulière pour l’équipe de France. Mais certains joueurs semblent déjà partir avec un gros retard…
Le flop de Maghnes Akliouche
Cela semble être le cas de Maghnes Akliouche, dont le dernier match avec l’équipe de France remonte à novembre dernier et le déplacement en Azerbaïdjan pour les éliminatoires de la Coupe du monde (1-3). Révélation de la saison 2024/2025, le milieu offensif semblait pouvoir être l’une des belles surprises de Didier Deschamps en vue du Mondial 2026. Pourtant, son niveau de jeu a clairement baissé cette saison, avec l’AS Monaco qui est très loin d’enchanter les foules.
« Je ne comprendrais pas qu'il soit avec les Bleus au Mondial »
Pour Daniel Riolo c’est assez clair, l’international français de 23 ans n’a pas sa place dans la liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde. « Akliouche ? Je ne comprendrais pas qu'il soit avec les Bleus au Mondial » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC, dans l’After Foot. « Attention, il a quasiment 24 ans. Il ne va pas falloir qu'il se trompe de club. Il ne me crève plus du tout les yeux ». Il faut dire qu’à son poste, Maghnes Akliouche doit faire face à une forte concurrence avec notamment Michael Olise du Bayern Munich, ou encore Rayan Cherki de Manchester City.