Le fou rire pour lequel Deschamps et Lizarazu se sont fait «défoncer» !

Axel Cornic

Champions du monde et d’Europe en 1998 puis en 2000, Didier Deschamps et Bixente Lizarazu ont choisi deux routes très différentes. Le premier est resté dans le football en devenant entraineur et sélectionneur de l’équipe de France, tandis que le second a choisi les médias, avec un rôle de consultant et de commentateur pour TF1. Mais cela ne les empêche pas de se retrouver parfois pour se remémorer quelques épisodes ensemble...

Rarement un homme n’aura autant marqué le football français. Capitaine de la première équipe de France Championne du monde, Didier Deschamps a réussi l’exploit de remporter une nouvelle fois ce titre des années après, en tant que sélectionneur. Et ce n’est pas fini, puisque cet été il pourrait ajouter une nouvelle ligne importante à son palmarès !

Equipe de France : «Ma femme a approuvé», la rencontre qui a tout changé pour Zidane https://t.co/T8Ee5DhC8V — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

« C’était une Marseillaise un peu spéciale » En attendant, il peut encore se remémorer les bons souvenirs avec certains de ses anciens acolytes, comme Bixente Lizarazu. Cela a été le cas en novembre 2025, lui et Deschamps ont raconté les coulisses d’une Marseillaise assez particulière, en marge d’un France-Islande de septembre 1998. « C’était une Marseillaise un peu spéciale avec le ténor qui avait un accent particulier et le pianiste vêtu de blanc. Ils ont voulu faire un truc différent et c’était très différent » a expliqué le consultant de TF1.