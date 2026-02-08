«Personne ne le sait» : Un champion du monde 1998 révèle un secret sur Zidane, «quand il fait ça…»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant sa carrière en équipe de France, Zinedine Zidane a livré plusieurs prestations majeures, notamment dans les grands tournois, inscrivant des buts décisifs. Et l'un d'entre eux a été suivi d'une célébration inattendue. Mais le mystère est levé.

L'Euro 2000 restera comme l'une des plus grandes compétitions internationales jamais disputées tant le niveau était élevé. L'équipe de France s'était imposé au terme d'une finale légendaire remportée grâce au but en or. Mais la demi-finale fut également épique avec un penalty de Zinedine Zidane en prolongation pour envoyer les Bleus en finale. Un but qui avait d'ailleurs donné lieu à une célébration inédite de Zizou qui courait la main en l'air. Marcel Desailly lève le voile sur ce mystère.

L’une des plus belles performances jamais vues dans un Euro... Zinedine Zidane face au Portugal en 2020 ! 🤩🇫🇷



pic.twitter.com/K9PqcTzYON — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 30, 2019

Desailly révèle un secret sur Zidane « Quand Zizou s’avance vers le ballon, je suis rassuré. Il s’applique, plat du pied, hors de portée du gardien, parfait », racontait-il l’année dernière sur beIN SPORTS avant d’évoquer la célébration de Zizou après ce but : « Et puis il a fait son petit hommage à Alan Shearer ! » Une annonce surprenante que Marcel Desailly détaille : « Parce que personne ne le sait, ça, mais quand il met la main en l’air et qu’il court un peu partout, c’est un hommage à Shearer, qui faisait ça à chaque but qu’il marquait. Je ne sais pas pourquoi Zidane a fait ça, il a peut-être un amour particulier pour Shearer. Après-coup on lui a dit : 'Tu faisais quoi avec la main en l’air comme ça là ?' (rires). Mais bon, il avait certainement préparé ça, un hommage, je ne sais pas ».