Règlement de comptes avec un joueur de l’équipe de France, «c’est un vrai emmerdeur»

Le mercato hivernal, qui a fermé ses portes le 2 février dernier, a été très agité pour les joueurs de l’équipe de France. C’est notamment le cas en Turquie, puisqu’ils sont nombreux à avoir rejoint le championnat au cours de ce mois de janvier... et certains ne devraient pas du tout manquer à leur ancien club !

Des nouveaux fronts se sont ouverts ces dernières années sur le marché des transferts. Il y a évidemment eu l’Arabie Saoudite, qui a décidé d’investir sans compter dans le football avec notamment des stars comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Sadio Mané et Riyad Mahrez. Mais un nouveau championnat attire désormais les stars...

Guendouzi quitte l’Italie pour la Turquie La Turquie s’est en effet révélé être une nouvelle place attractive pour les footballeurs européens, avec des grosses sommes dépensées lors du mercato hivernal. On a ainsi vu le Champion du monde N’Golo Kanté rejoindre Fenerbahçe, où il a trouvé son compatriote Matteo Guendouzi. Ce dernier aussi a décidé d’embrasser le projet turc, après avoir passé plusieurs saisons en Serie A avec la Lazio, qu’il avait rejointe en 2023 en provenance de l’OM.