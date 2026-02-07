Règlement de comptes avec un joueur de l’équipe de France, «c’est un vrai emmerdeur»

Le mercato hivernal, qui a fermé ses portes le 2 février dernier, a été très agité pour les joueurs de l’équipe de France. C’est notamment le cas en Turquie, puisqu’ils sont nombreux à avoir rejoint le championnat au cours de ce mois de janvier... et certains ne devraient pas du tout manquer à leur ancien club !
Des nouveaux fronts se sont ouverts ces dernières années sur le marché des transferts. Il y a évidemment eu l’Arabie Saoudite, qui a décidé d’investir sans compter dans le football avec notamment des stars comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Sadio Mané et Riyad Mahrez. Mais un nouveau championnat attire désormais les stars...
Guendouzi quitte l’Italie pour la Turquie
La Turquie s’est en effet révélé être une nouvelle place attractive pour les footballeurs européens, avec des grosses sommes dépensées lors du mercato hivernal. On a ainsi vu le Champion du monde N’Golo Kanté rejoindre Fenerbahçe, où il a trouvé son compatriote Matteo Guendouzi. Ce dernier aussi a décidé d’embrasser le projet turc, après avoir passé plusieurs saisons en Serie A avec la Lazio, qu’il avait rejointe en 2023 en provenance de l’OM.
« J’avais des superbes relations avec lui mais franchement, c’est un vrai emmerdeur »
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas vraiment regretté dans son ancien club ! Présent en conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif de la Lazio a en effet fait une sortie assez remarquée au sujet du départ de Guendouzi vers Fenerbahçe. « J’avais des superbes relations avec lui mais franchement, c’est un vrai emmerdeur. Il se faisait expulser, faisait ce qu’il voulait… » a déclaré Angelo Fabiani, dans des propos rapportés par Il Messaggero et Le Parisien. « Il est parti parce qu’il l’a voulu, je ne retiens personne. Après nous l’avons vendu pour 28M€, alors que nous l’avions acheté pour 14M€ »