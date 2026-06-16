Mercato - Coup dur pour le PSG : Un joueur du club décide de rejoindre la Premier League

Un an après Mahamadou Sangaré, le PSG va voir un autre joueur issu de son centre de formation prendre la direction de l’Angleterre et plus précisément de Manchester City. Hermann Malonga, défenseur central âgé de 18 ans, a lui aussi fait le choix de rejoindre les Citizens, désormais entraînés par Enzo Maresca.
Si Luis Enrique n’hésite pas à donner sa chance aux jeunes joueurs qui le méritent, ils sont tout de même nombreux chaque année à préférer quitter le PSG pour signer leur premier contrat professionnel ailleurs. L’année dernière, c’était par exemple le cas de Mahamadou Sangaré (19 ans), grand espoir de la formation parisienne qui a préféré partir à Manchester City.
Hermann Malonga quitte le PSG pour Manchester City
Un club où il devrait bientôt être rejoint par un autre Titi parisien. En effet, d’après les informations du Parisien, Hermann Malonga va lui aussi quitter le PSG pour s’engager avec les Citizens. Malgré une offre du club de la capitale, le défenseur central âgé de 18 ans va signer son premier contrat professionnel avec Manchester City et un accord en ce sens a déjà été trouvé entre les deux parties. Il devrait intégrer le groupe professionnel, mais pourrait ensuite être prêté pour avoir du temps de jeu.
Adam Ayari va signer son premier contrat pro avec le PSG
Dans sa génération, Martin James (18 ans) a lui aussi pris la décision de partir et Mathis Jangeal (17 ans) devrait également faire de même. Adam Ayari quant à lui a en revanche fait un autre choix. Alors qu’il était annoncé sur le départ, l’attaquant âgé de 18 ans va finalement signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Comme indiqué par Le Parisien le mois dernier, Luis Campos s’est personnellement impliqué dans ce dossier pour lui présenter les perspectives qui l'attendaient s'il décidait de rester. Les discussions en ce sens avaient bien avancé et sa signature devrait être annoncé prochainement.