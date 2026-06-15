Le mercato continue : José Mourinho fait revenir un ancien du Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Real Madrid change de cap. La semaine dernière, le club madrilène a officialisé le retour de José Mourinho à la tête du club. De retour aux affaires treize ans après son départ, le technicien portugais a fait un premier choix fort en décidant d’amener l’un de ses anciens joueurs dans son staff. Explications.

Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Après deux saisons compliquées, la direction du club merengue a décidé de faire un choix fort. Tout juste réélu à la présidence du club, Florentino Perez a décidé de faire de José Mourinho le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le « Special One » fait donc son retour en Espagne treize ans après son départ, et aura une mission compliquée devant lui, à savoir redonner de l’ordre dans un vestiaire de stars qui semble avoir été en plein séisme sur cette fin de saison.

Sami Khedira arrive au Real Pour cela, José Mourinho aura certainement ses méthodes bien précises. Mais le Portugais pourra compter sur l’appui d’un staff toujours à ses côtés. Comme le confirme le journaliste Fabrizio Romano ce lundi, Mourinho a décidé de faire appel à l’un de ses anciens joueurs afin de garnir son équipe. Ayant évolué de 2010 à 2015 du côté du Real Madrid, Sami Khedira va intégrer le staff de son ancien entraîneur à partir du mois de juillet comme l’a révélé AS.