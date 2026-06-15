Le mercato continue : José Mourinho fait revenir un ancien du Real Madrid !

Le Real Madrid change de cap. La semaine dernière, le club madrilène a officialisé le retour de José Mourinho à la tête du club. De retour aux affaires treize ans après son départ, le technicien portugais a fait un premier choix fort en décidant d’amener l’un de ses anciens joueurs dans son staff. Explications.
Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Après deux saisons compliquées, la direction du club merengue a décidé de faire un choix fort. Tout juste réélu à la présidence du club, Florentino Perez a décidé de faire de José Mourinho le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le « Special One » fait donc son retour en Espagne treize ans après son départ, et aura une mission compliquée devant lui, à savoir redonner de l’ordre dans un vestiaire de stars qui semble avoir été en plein séisme sur cette fin de saison.
Sami Khedira arrive au Real
Pour cela, José Mourinho aura certainement ses méthodes bien précises. Mais le Portugais pourra compter sur l’appui d’un staff toujours à ses côtés. Comme le confirme le journaliste Fabrizio Romano ce lundi, Mourinho a décidé de faire appel à l’un de ses anciens joueurs afin de garnir son équipe. Ayant évolué de 2010 à 2015 du côté du Real Madrid, Sami Khedira va intégrer le staff de son ancien entraîneur à partir du mois de juillet comme l’a révélé AS.
15M€ déboursés pour Mourinho
Comme confirmé officiellement par le club espagnol la semaine dernière, le Real Madrid a été contraint de débourser 15M€ afin de faire venir José Mourinho, qui était toujours en poste du côté du SL Benfica au moment de son recrutement : « Le Real Madrid CF a formalisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, le coach ayant donné son accord », peut-on ainsi lire dans ce communiqué. Reste désormais à savoir si le Portugais réussira ce grand défi.