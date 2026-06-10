Signature au Real Madrid : José Mourinho fait une première annonce sur Instagram !

Ce mardi soir, Benfica a officialisé le départ de José Mourinho au Real Madrid, et ce, via son compte X. Le coach portugais faisant son retour à la Maison-Blanche pour assurer la succession d'Alvaro Arbeloa. Ce mercredi, José Mourinho a posté un message sur Instagram pour faire ses adieux à Benfica.
Le 13 janvier, Alvaro Arbeloa a été promu en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid. L'ancien technicien de la Castilla ayant pris la place de Xabi Alonso. Toutefois, Alvaro Arbeloa ne sera plus là à la rentrée. En effet, Florentino Pérez a décidé de le remplacer par José Mourinho, ancien coach de la Maison-Blanche.
«Représenter ce club a été un honneur et un privilège»
Dans la soirée de mardi, Benfica a officialisé le départ de José Mourinho au Real Madrid sur son compte X. « Le Real Madrid CF a formalisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, le coach ayant donné son accord », peut-on lire. Via Instagram, le Special One a tenu à faire ses adieux au club portugais.
«Je pars avec la conviction d’avoir tissé un lien indéfectible»
« Je remercie le président Rui Costa de m’avoir offert l’opportunité de travailler pour le Sport Lisboa e Benfica. Représenter ce club a été un honneur et un privilège. J’adresse également mes remerciements à tous les professionnels du Benfica Campus, dont le professionnalisme, le dévouement et la compétence ont été exemplaires. Aux joueurs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler, j’adresse mes sincères remerciements et mes vœux de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Je pars avec la conviction d’avoir tissé, plus qu’un simple lien éphémère, un lien indéfectible : mon joueur un jour, mon joueur pour toujours », a posté José Mourinho ce mercredi. Ayant officialisé le départ d'Alvaro Arbeloa ce mardi, le Real Madrid ne devrait plus tarder à annoncer l'arrivée du Portugais.