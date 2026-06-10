Signature au Real Madrid : José Mourinho fait une première annonce sur Instagram !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Benfica a officialisé le départ de José Mourinho au Real Madrid, et ce, via son compte X. Le coach portugais faisant son retour à la Maison-Blanche pour assurer la succession d'Alvaro Arbeloa. Ce mercredi, José Mourinho a posté un message sur Instagram pour faire ses adieux à Benfica.

Le 13 janvier, Alvaro Arbeloa a été promu en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid. L'ancien technicien de la Castilla ayant pris la place de Xabi Alonso. Toutefois, Alvaro Arbeloa ne sera plus là à la rentrée. En effet, Florentino Pérez a décidé de le remplacer par José Mourinho, ancien coach de la Maison-Blanche.

«Représenter ce club a été un honneur et un privilège» Dans la soirée de mardi, Benfica a officialisé le départ de José Mourinho au Real Madrid sur son compte X. « Le Real Madrid CF a formalisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, le coach ayant donné son accord », peut-on lire. Via Instagram, le Special One a tenu à faire ses adieux au club portugais.