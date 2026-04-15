Daniel Riolo, grosse embrouille dans l’After Foot : «Tu veux pas la fermer?»

Mardi soir, le PSG affrontait Liverpool en quart de finale retour. Les Parisiens se sont imposés 2-0 et ont par la même occasion validé leur billet pour les demi-finales. Après la rencontre, Daniel Riolo a analysé la rencontre au micro de l’After Foot et cela a donné lieu à une grosse embrouille avec un célèbre consultant.
Le PSG a un peu tremblé, mais ça passe. Après s’être brillamment imposé deux héros au match aller, le club de la capitale se rendait sur la pelouse de Liverpool pour son quart de finale retour de Ligue des champions. Face à des Reds qui voulaient se racheter et croire à l’exploit, les hommes de Luis Enrique ont parfois tremblé, mais ils ont fini par se qualifier pour le dernier carré en s’imposant encore une fois 2-0 grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé.
« J’ai vu un PSG qui n'était pas très loin de rompre comme un roseau »
Après la rencontre, les différents intervenants de l’After Foot ont donné leur avis sur la prestation des Parisiens, à l’image d’Emmanuel Petit. Le champion du monde n’a pas vraiment été rassuré par la performance du PSG. « Non, je n’ai pas été impressionné par le PSG. Parce que j'ai vu le PSG en première période qui a fait jeu égal avec Liverpool. La deuxième période, j’ai vu un PSG qui n'était pas très loin de rompre comme un roseau et qui s’est maintenu grâce à Safonov et Marquinhos. Mais j'ai vu Liverpool qui s'est abattu comme un tonnerre sur ces joueurs-là. Ça m'a rappelé la soirée d’Aston Villa l’année dernière, sans les buts. J’ai trouvé le PSG inquiétant. » Une sortie qui n’a pas plu à Daniel Riolo qui s’est alors fendu d’un : « Oh la la ».
« Tu ne veux pas la fermer un peu non ?
Cela aurait pu en rester là, mais Emmanuel Petit a décidé de répondre à Daniel Riolo. « Oui, j’ai le droit de dire ce que je pense », a déclaré l’ancien joueur d’Arsenal. Une réponse qui en a amené une autre de la part de Riolo. « Ils mènent 2-0, tu étais inquiet. Ils gagnent 2-0 ce soir à l’extérieur, tu es inquiet. Tu es toujours inquiet. » Visiblement agacé, le champion du monde s’est lâché et s’en est pris à l’éditorialiste de RMC. « Je peux finir ce que j’ai à dire ? Tu ne veux pas la fermer un peu, non ? Sans déconner. Ce n’est pas parce que je ne suis pas d’accord avec toi que tu as raison. Et ce n'est pas parce que tu gueules plus fort que l’autre que tu as raison aussi. » Bonne ambiance…