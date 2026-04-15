Daniel Riolo, grosse embrouille dans l’After Foot : «Tu veux pas la fermer?»

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG affrontait Liverpool en quart de finale retour. Les Parisiens se sont imposés 2-0 et ont par la même occasion validé leur billet pour les demi-finales. Après la rencontre, Daniel Riolo a analysé la rencontre au micro de l’After Foot et cela a donné lieu à une grosse embrouille avec un célèbre consultant.

Le PSG a un peu tremblé, mais ça passe. Après s’être brillamment imposé deux héros au match aller, le club de la capitale se rendait sur la pelouse de Liverpool pour son quart de finale retour de Ligue des champions. Face à des Reds qui voulaient se racheter et croire à l’exploit, les hommes de Luis Enrique ont parfois tremblé, mais ils ont fini par se qualifier pour le dernier carré en s’imposant encore une fois 2-0 grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé.

🚨 Ousmane Dembélé 🇫🇷 : « 𝗠𝗬 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗗…



𝗜 𝗦𝗣𝗘𝗔𝗞 𝗜𝗡 𝗙𝗥𝗘𝗡𝗖𝗛 ! » 😭😭😭😭



Ne change rien Ousmane, vraiment. 🤣 pic.twitter.com/wkKJAiJblM — Actu Foot (@ActuFoot_) April 14, 2026

« J’ai vu un PSG qui n'était pas très loin de rompre comme un roseau » Après la rencontre, les différents intervenants de l’After Foot ont donné leur avis sur la prestation des Parisiens, à l’image d’Emmanuel Petit. Le champion du monde n’a pas vraiment été rassuré par la performance du PSG. « Non, je n’ai pas été impressionné par le PSG. Parce que j'ai vu le PSG en première période qui a fait jeu égal avec Liverpool. La deuxième période, j’ai vu un PSG qui n'était pas très loin de rompre comme un roseau et qui s’est maintenu grâce à Safonov et Marquinhos. Mais j'ai vu Liverpool qui s'est abattu comme un tonnerre sur ces joueurs-là. Ça m'a rappelé la soirée d’Aston Villa l’année dernière, sans les buts. J’ai trouvé le PSG inquiétant. » Une sortie qui n’a pas plu à Daniel Riolo qui s’est alors fendu d’un : « Oh la la ».