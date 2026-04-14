«Il n’ira pas», l’OM peut déjà dire adieu à ce directeur sportif !

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM a nommé son nouveau président en la personne de Stéphane Richard. Parmi les missions qui vont être confiées à l’homme de 64 ans, il y aura notamment la recherche d’un nouveau directeur sportif pour Marseille afin de remplacer Medhi Benatia. Le club phocéen peut d’ores et déjà faire une croix sur un candidat.

Comme d’habitude, il faudra s’attendre à du mouvement cet été à Marseille. L’OM aura besoin de se renforcer, mais pas seulement en termes de joueurs. Le club phocéen aura également besoin d’un directeur sportif car l’actuel titulaire du poste, Medhi Benatia, va s’en aller à l’issue de la saison. Pour le moment différents profils ont été cités dans la presse, mais Marseille prend son temps.

«Il voulait boxer tout le monde» : Des années après son départ, l'amusante anecdote avec «le plus fou» de l'OM ! https://t.co/Mj0cpuBEXS — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« C’est le meilleur pour Marseille » Dernièrement, La Provence révélait que le nom de Matthieu Bodmer circulait du côté de l’OM pour potentiellement prendre le poste de directeur sportif. Présent sur le plateau de L’Équipe de Greg ce lundi, le journaliste Loïc Tanzi a toutefois déjà mis fin à cette piste. « Mathieu Bodmer n’ira pas à l’OM. Pour la suite de Benatia, c’est le meilleur. Ce n’est pas le meilleur directeur sportif de ceux qu’on entend parce qu’ils ont tous des qualités, mais pour moi, c’est le meilleur pour Marseille. Il peut prendre le contexte à Marseille. Il peut prendre la suite de Benatia. Pour moi, parmi les pistes annoncées et même si on sait qu’il n’y ira pas, c’est le seul qui peut parler aux joueurs comme le fait Benatia parce qu’il a la façon de parler. »