OM - Stéphane Richard : La sortie sur Bernard Tapie qui risque de faire parler...

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Stéphane Richard a officiellement été nommé président de l’OM par Frank McCourt lors d’une conférence de presse exceptionnelle. Ce mardi, le nouvel homme fort marseillais a accordé une interview à RTL et il a notamment parlé de Bernard Tapie. Sa déclaration risque de faire beaucoup parler du côté de la cité phocéenne.

Ces cinq dernières années, l’OM était présidé par Pablo Longoria. C’est désormais du passé, car l’Espagnol a quitté ses fonctions il y a quelques semaines. Il n’a pas résisté à la crise traversée par le club phocéen et il n’a surtout pas apprécié la prise de pouvoir de Medhi Benatia. Frank McCourt s’est donc mis à la recherche d’un nouveau boss et il a trouvé la perle rare.

«Il voulait boxer tout le monde» : Des années après son départ, l'amusante anecdote avec «le plus fou» de l'OM ! https://t.co/Mj0cpuBEXS — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Stéphane Richard est le nouveau président de l’OM Après avoir étudié différents profils, Frank McCourt a finalement décidé de confier l’OM à Stéphane Richard. Un choix qui peut paraître étonnant à première vue car l’homme de 64 ans n’est pas issu directement du monde du football. Il a plutôt fait ses preuves en présidant de grandes entreprises comme Orange, mais il a également fait de la politique en travaillant pour le ministère de l’Économie il y a plusieurs années. Il devra réincarner le renouveau de la formation phocéenne, qui va encore terminer une saison sans le moindre trophée.