«Avant d’agresser tes camarades...» : Ça chauffe dans L’Équipe du Soir, un célèbre journaliste craque en direct

Le quart de finale retour de Ligue des champions opposant Liverpool au Paris Saint-Germain ce mardi soir (2-0 pour le club de la capitale à l’aller) a fait réagir les chroniqueurs de L’Équipe du Soir. Cela a même donné lieu à un vif échange entre deux journalistes...
Vainqueur à l’aller (2-0), le Paris Saint-Germain retrouve Liverpool à Anfield ce mardi soir. Pour beaucoup d’observateurs, ce quart de finale retour de Ligue des champions ne sera qu’une formalité pour la bande à Luis Enrique, qui a surclassé les Reds au Parc des Princes. Un avis que ne partage pas Régis Testelin. « Je vous trouve très méprisant, a lancé le journaliste à ses camarades de L’Équipe du Soir. C’est Liverpool, il y a un club, il y a une légende, il y a une atmosphère. Ce n’est jamais facile de jouer là-bas. Il n’y a pas que l’argument du public. Ekitike, c’est un joueur. Florian Wirtz, c’est un joueur, Rio (Ngumoha) c’est un joueur… Convoquer le public, c’est un argument de communication. Cette équipe peut se réveiller ». De quoi faire réagir Giovanni Castaldi, présent à Liverpool pour couvrir la rencontre.
« On ne fait juste que répéter ce que nous dit Arne Slot »
« Régis pour le coup, avant d’agresser tes camarades titulaires d’une carte de presse, nous on ne fait juste que répéter ce que nous dit Arne Slot, puisque ça fait une semaine qu’il nous parle que du stade et des gens qui vont boire une pinte avant d’aller au stade, et jamais de son plan de jeu », a répliqué le journaliste de la chaîne L’Équipe, coupé par son interlocuteur.
« J’y étais aujourd’hui ! Toi, tu étais dans ton canapé »
« Régis, j’y étais aujourd’hui ! Toi, tu étais dans ton canapé, a alors lancé Castaldi. Aujourd’hui sur la réponse, il nous a expliqué que son approche du match était formidable à l’aller, qu’ils allaient essayer d’aller les presser de manière un peu plus agressive, mais que c’était difficile puisque même le gardien pouvait faire des courses et que ça allait dans tous les sens. Ce sont eux qui, depuis le match aller de l’an dernier, se posent comme des victimes. C’est Arne Slot qui lui-même confie faire encore des cauchemars de Donnarumma et de ce match au Parc des Princes. Donc nous, on ne manque de respect à personne, on fait que relater l’atmosphère qu’il y a ici à Anfield, où honnêtement, ils se font dessus. »
L’entraîneur de Liverpool a effectivement souligné l’importance d’Anfield pour son duel face au PSG. « Je pense que nous devons être bien meilleurs que la semaine dernière. Leurs joueurs sont des joueurs expérimentés, ils ont connu Anfield il y a un an, alors ils pensent savoir ce qui les attend, a confié Slot en conférence de presse ce lundi. Je ne peux donc qu'espérer que nos fans trouveront un équipement supplémentaire par rapport à la saison dernière, et je dirais que c'est possible, car l'atmosphère de la saison dernière était incroyable. »