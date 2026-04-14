«Avant d’agresser tes camarades...» : Ça chauffe dans L’Équipe du Soir, un célèbre journaliste craque en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le quart de finale retour de Ligue des champions opposant Liverpool au Paris Saint-Germain ce mardi soir (2-0 pour le club de la capitale à l’aller) a fait réagir les chroniqueurs de L’Équipe du Soir. Cela a même donné lieu à un vif échange entre deux journalistes...

Vainqueur à l’aller (2-0), le Paris Saint-Germain retrouve Liverpool à Anfield ce mardi soir. Pour beaucoup d’observateurs, ce quart de finale retour de Ligue des champions ne sera qu’une formalité pour la bande à Luis Enrique, qui a surclassé les Reds au Parc des Princes. Un avis que ne partage pas Régis Testelin. « Je vous trouve très méprisant, a lancé le journaliste à ses camarades de L’Équipe du Soir. C’est Liverpool, il y a un club, il y a une légende, il y a une atmosphère. Ce n’est jamais facile de jouer là-bas. Il n’y a pas que l’argument du public. Ekitike, c’est un joueur. Florian Wirtz, c’est un joueur, Rio (Ngumoha) c’est un joueur… Convoquer le public, c’est un argument de communication. Cette équipe peut se réveiller ». De quoi faire réagir Giovanni Castaldi, présent à Liverpool pour couvrir la rencontre.

🔴 Liverpool - Paris-SG



🍻@Gio_Castaldi : « Slot ne fait que parler d'Anfield et des supporters qui vont boire une pinte mais jamais de son plan de jeu. [...] Honnêtement ici, ils se font dessus.»#EDS #LFCPSG pic.twitter.com/w01Ml7x7SE — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 13, 2026

« On ne fait juste que répéter ce que nous dit Arne Slot » « Régis pour le coup, avant d’agresser tes camarades titulaires d’une carte de presse, nous on ne fait juste que répéter ce que nous dit Arne Slot, puisque ça fait une semaine qu’il nous parle que du stade et des gens qui vont boire une pinte avant d’aller au stade, et jamais de son plan de jeu », a répliqué le journaliste de la chaîne L’Équipe, coupé par son interlocuteur.