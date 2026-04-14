Zidane a signé un gros contrat et n’en revenait pas : «C’était hallucinant»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant d’officialiser sa future arrivée à la tête de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane était revenu il y a quelques années en interview sur la signature du plus gros contrat de sa carrière de joueur, en 2001. Et l’ancien meneur de jeu des Bleus n’en revenait pas…

Les faits remontent à l’été 2001, alors que Zinedine Zidane portait le maillot de la Juventus Turin depuis cinq ans : le Real Madrid avait fait du numéro 10 de l’équipe de France sa priorité absolue, et avait fini par le recruter pour une record de 80M€. Un record pour l’époque. Zidane signait donc avec le club merengue le contrat le plus lucratif de sa carrière de joueur, et dans une interview pour L’EQUIPE en juin 2022, il s’était confié sur ce transfert au Real Madrid avec des chiffres qui n’avaient pas manquer de le faire halluciner.

Une vieille connaissance de Zidane sort du silence : Voilà ce qui attend l'équipe de France ! https://t.co/aMyIhUArND — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« C’est le prix d’un Airbus ! » « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€. C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », confiait Zinedine Zidane sur les coulisses de son transfert au Real Madrid.