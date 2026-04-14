Zidane a signé un gros contrat et n’en revenait pas : «C’était hallucinant»

En attendant d’officialiser sa future arrivée à la tête de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane était revenu il y a quelques années en interview sur la signature du plus gros contrat de sa carrière de joueur, en 2001. Et l’ancien meneur de jeu des Bleus n’en revenait pas…
Les faits remontent à l’été 2001, alors que Zinedine Zidane portait le maillot de la Juventus Turin depuis cinq ans : le Real Madrid avait fait du numéro 10 de l’équipe de France sa priorité absolue, et avait fini par le recruter pour une record de 80M€. Un record pour l’époque. Zidane signait donc avec le club merengue le contrat le plus lucratif de sa carrière de joueur, et dans une interview pour L’EQUIPE en juin 2022, il s’était confié sur ce transfert au Real Madrid avec des chiffres qui n’avaient pas manquer de le faire halluciner.
« C’est le prix d’un Airbus ! »
« C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€. C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », confiait Zinedine Zidane sur les coulisses de son transfert au Real Madrid.
« Il me fallait ce départ pour rebooster ma carrière »
Et l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France expliquait les raisons de ce choix de carrière à l’époque : « Je venais d’avoir 29 ans. J’avais de la bouteille. Mais je savais qu’il me manquait ça, le Real Madrid. Quelque part, il me fallait ce départ pour rebooster ma carrière. J’étais à la Juve depuis cinq ans, j’avais tout gagné à part la Ligue des champions. On l’a perdue deux fois. J’avais besoin de cette relance, de ce nouveau challenge. C’était dans ma tête et ça s’est renforcé petit à petit. Quand vous avez fait la Juve, tout gagné avec l’équipe de France, à 28-29 ans, il faut repartir sur un autre plan. Le Real était le mien. Et je savais que c’était dans la tête de Florentino Pérez. Et quand il a quelque chose dans la tête, tout va très vite aussi avec lui », poursuit Zinedine Zidane.