Lamine Yamal : La superstition avec LeBron James, la fête est finie pour Griezmann ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un seul match pour rêver plus grand ou bien tout perdre. Voici la situation dans laquelle se trouve Antoine Griezmann à l'approche du quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone programmé pour mardi prochain. C'est The Last Dance pour Griezmann à l'Atletico de Madrid avant son départ pour les Etats-Unis et Orlando cet été. Et Lamine Yamal lui a promis l'enfer par Instagram grâce à LeBron James.

Cette semaine, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid, Diego Simeone a pris la parole en conférence de presse afin d'adresser ses remerciements au joueur et surtout l'homme qui se situait à ses côtés : Antoine Griezmann. Ce dernier vit ses ultimes semaines en tant que joueur des Colchoneros avant de s'en aller vivre son rêve américain à Orlando en Major League Soccer cet été.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Lamine Yamal has changed his Instagram profile picture to LeBron James holding the NBA trophy after pulling off a historical comeback in 2016. 👀 pic.twitter.com/ocNIcXn966 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 12, 2026

Antoine Griezmann à un pas du dernier carré de la Ligue des champions. « Je veux te remercier pour ton travail, ton humilité et ton comportement exemplaire pour tous les enfants, dans une société qui a grandement besoin de personne comme toi. Tu es un joueur, mais je te considère aussi comme un ami. Il nous reste une finale de Coupe du Roi, et si Dieu le veut, nous allons jouer cinq matchs de plus en Ligue des champions. Profites-en, je t'aime beaucoup », confiait l'entraîneur de l'Atletico de Madrid, Diego Simeone, mardi pendant son point presse. Le lendemain, Griezmann n'a pas signé la plus belle performance de sa carrière malgré la victoire de l'Atletico sur le Barça (2-0), mais une option a été prise pour le dernier carré.