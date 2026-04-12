Lamine Yamal : La superstition avec LeBron James, la fête est finie pour Griezmann ?

Un seul match pour rêver plus grand ou bien tout perdre. Voici la situation dans laquelle se trouve Antoine Griezmann à l'approche du quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone programmé pour mardi prochain. C'est The Last Dance pour Griezmann à l'Atletico de Madrid avant son départ pour les Etats-Unis et Orlando cet été. Et Lamine Yamal lui a promis l'enfer par Instagram grâce à LeBron James.
Cette semaine, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid, Diego Simeone a pris la parole en conférence de presse afin d'adresser ses remerciements au joueur et surtout l'homme qui se situait à ses côtés : Antoine Griezmann. Ce dernier vit ses ultimes semaines en tant que joueur des Colchoneros avant de s'en aller vivre son rêve américain à Orlando en Major League Soccer cet été.
Antoine Griezmann à un pas du dernier carré de la Ligue des champions.
« Je veux te remercier pour ton travail, ton humilité et ton comportement exemplaire pour tous les enfants, dans une société qui a grandement besoin de personne comme toi. Tu es un joueur, mais je te considère aussi comme un ami. Il nous reste une finale de Coupe du Roi, et si Dieu le veut, nous allons jouer cinq matchs de plus en Ligue des champions. Profites-en, je t'aime beaucoup », confiait l'entraîneur de l'Atletico de Madrid, Diego Simeone, mardi pendant son point presse. Le lendemain, Griezmann n'a pas signé la plus belle performance de sa carrière malgré la victoire de l'Atletico sur le Barça (2-0), mais une option a été prise pour le dernier carré.
Lamine Yamal éveille le mode LeBron James sur Instagram
Cependant, Lamine Yamal compte bien remettre les pendules à l'heure au Riyadh Air Metropolitano mardi soir. Le numéro 10 du FC Barcelone a subtilement pris le soin d'annoncer une remontada de la part des siens. Sur Instagram, Yamal a changé sa photo de profil en mettant un cliché de LeBron James avec le trophée NBA gagné avec les Cleveland Cavaliers en 2016 en rattrapant un retard de 3-1 au cumulé des matchs des finales. Une action qui annonce la couleur. Pour sa dernière campagne de Ligue des champions avec l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann est prévenu.