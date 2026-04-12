Clash avec Daniel Riolo : Un rappeur piégé en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable personnage du paysage footballistique français, Daniel Riolo est réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche. Le célèbre journaliste et éditorialiste de RMC s’est parfois fait critiquer par certaines personnalités, et avait notamment été insulté par une star du rap, qui a d’ailleurs été piégée à ce sujet en direct ce dimanche. Explications.

Depuis de nombreuses années déjà, Daniel Riolo commente de manière quotidienne l’actualité du football. Le journaliste régulièrement présent sur l’émission « l’After Foot » est réputé pour ses avis tranchés et parfois ses fresques à l’antenne. Avant de reconnaître l’importance de Luis Enrique au PSG, Riolo s’est parfois montré très critique à l’égard du technicien espagnol et de son PSG à ses débuts dans la capitale notamment. Cela lui a valu de nombreuses critiques, et sa personnalité lui a également valu des insultes.

😭 « 𝗧𝗨 𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗛𝗢𝗡𝗧𝗘 𝗗’𝗜𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗡𝗘𝗦 𝗔̂𝗚𝗘́𝗘𝗦. »



SDM se fait EMBROUILLER par ce qui semble être LES PARENTS DE DANIEL RIOLO (comme ça qu’ils sont présentés) à la Kings League. 🤣🤣🤣🤣🤣



C’est trop gros là non comme prank ? 😅… pic.twitter.com/tDiaj3Fz0d — Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2026

Daniel Riolo insulté par un rappeur En 2024 notamment, le rappeur SDM n’a pas hésité à insulter Daniel Riolo dans son désormais célèbre titre « Dolce Camara » en collaboration avec Booba. « La mère à Riolo, le père à Riolo », chantait notamment l’ancien artiste du collectif « 92i ». « J'ai appris qu'il n'avait rien de mieux à faire dans la vie que de dire qu'il me détestait. Dans la vie, quand tu détestes quelqu'un pour des propos sur le football, c'est que tu n'as pas grand chose à faire comme occupation. C'est violent, mais il faut faire avec. A parti du moment où ça fait marrer mes enfants, ils disent juste que ça doit faire bizarre à leurs grands-parents, mais mes parents ne sont pas au courant de la chanson, ils n'écoutent pas de rap », avait rétorqué Daniel Riolo au micro de l’After Foot en 2025.