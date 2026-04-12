Mercato - PSG : Le prochain transfert déjà annoncé et il va coûter 69M€ ?

Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, le PSG songerait à recruter une pépite française. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi va devoir mettre la main à la poche pour finaliser ce transfert. En effet, le crack de 19 ans pourrait couter entre 63 et 69M€.

Toujours en lice en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait jouer jusqu'au 30 mai, et ce, en cas de qualification pour la finale. Malgré tout, les hautes sphères parisiennes penseraient déjà au prochain mercato. Après avoir recruté Bradley Barcola et Désiré Doué lors des étés 2023 et 2024, le PSG verrait d'un bon oeil l'idée de s'offrir une nouvelle pépite offensive française à l'intersaison 2026.

Mercato - PSG : Ce phénomène répond à l'intérêt de Paris ! https://t.co/cLNUI8Kc8g — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Le PSG en pince pour Eli Junior Kroupi D'après les indiscrétions de Caught Offside, les dirigeants du PSG seraient tombées sous le charme d'Eli Junior Kroupi, qui fait le plus grand bonheur de Bournemouth depuis le début de cette saison 2025-2026. A tel point qu'ils seraient emballés par l'idée de finaliser sa signature lors du prochain mercato estival. Toutefois, ce transfert ne sera pas facile à boucler. D'une part, Eli Junior Kroupi a la cote sur le marché. D'autre part, il faut payer le prix fort pour arracher le crack de 19 ans aux Cherries.