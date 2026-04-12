Mercato - PSG : Le prochain transfert déjà annoncé et il va coûter 69M€ ?

Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, le PSG songerait à recruter une pépite française. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi va devoir mettre la main à la poche pour finaliser ce transfert. En effet, le crack de 19 ans pourrait couter entre 63 et 69M€.
Toujours en lice en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait jouer jusqu'au 30 mai, et ce, en cas de qualification pour la finale. Malgré tout, les hautes sphères parisiennes penseraient déjà au prochain mercato. Après avoir recruté Bradley Barcola et Désiré Doué lors des étés 2023 et 2024, le PSG verrait d'un bon oeil l'idée de s'offrir une nouvelle pépite offensive française à l'intersaison 2026.
Le PSG en pince pour Eli Junior Kroupi
D'après les indiscrétions de Caught Offside, les dirigeants du PSG seraient tombées sous le charme d'Eli Junior Kroupi, qui fait le plus grand bonheur de Bournemouth depuis le début de cette saison 2025-2026. A tel point qu'ils seraient emballés par l'idée de finaliser sa signature lors du prochain mercato estival. Toutefois, ce transfert ne sera pas facile à boucler. D'une part, Eli Junior Kroupi a la cote sur le marché. D'autre part, il faut payer le prix fort pour arracher le crack de 19 ans aux Cherries.
Kroupi : Un transfert compris entre 63 et 69M€ ?
Selon les informations de Caught Offside, divulguées ce dimanche matin, Eli Junior Kroupi a plusieurs admirateurs en Premier League, notamment Chelsea et Liverpool. « Liverpool et Chelsea manifestent un intérêt très concret pour Eli Junior Kroupi. Ils sont déterminés à conclure un accord cet été, et ils étudient la question », a révélé une première source. « Je ne serais pas surpris que Liverpool ait déjà lancé des discussions pour Eli Junior Kroupi. Richard Hughes (directeur sportif de Liverpool) entretient de bonnes relations avec son ancien club et va discuter au téléphone avec ses homologues là-bas après la performance d'hier (samedi) », a ajouté une seconde source. Alors que son intérêt est moins concret que ceux de Liverpool et Chelsea, le PSG va devoir se montrer convaincant s'il souhaite s'attacher les services de l'international Espoirs français. De son côté, Bournemouth aurait déjà fixé ses exigences financières. En effet, les Cherries pourraient accepter de vendre Eli Junior Kroupi pour une somme comprise entre 63 et 69M€ cet été.