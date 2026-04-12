Mercato - PSG : Ce phénomène répond à l'intérêt de Paris !

Amadou Diawara

Etincelante sous les couleurs du RB Leipzig, cette pépite de 19 ans aurait la cote sur le marché. En effet, elle serait suivie de près par le PSG, et plusieurs autres écuries européennes. Interrogé sur son avenir, le jeune attaquant a fait passer un message clair au club de la capitale.

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Yan Diomande aurait tapé dans l'oeil de la direction du PSG. En effet, l'ailier de 19 ans serait dans le collimateur du club de la capitale, autre autres. En plus du PSG, Chelsea, Arsenal, Liverpool et le Bayern seraient également sur les traces de Yan Diomande. Ainsi, on devrait assister à un véritable combat de titans pour le recrutement de l'international ivoirien cet été.

Un jackpot l’attend s’il dit oui au PSG : Cette signature ne fait aucun doute ? https://t.co/xNgzW8CitX — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«Ça me donne encore plus de force pour travailler» Conscient de l'intérêt de toutes ces écuries européennes, dont le PSG, Yan Diomande a lâché ses vérités sur son avenir. Lors d'un entretien accordé à Africafoot, le numéro 49 du RB Leipzig a fait clairement savoir qu'il était concentré sur son club pour le moment.