Transfert de Julian Alvarez : Le PSG a un joueur à proposer en échange !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez serait dans le viseur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Pour faire plier la direction des Colchoneros, les Parisiens auraient un bel argument à faire valoir. En effet, le PSG pourrait convaincre le club espagnol grâce à Gonçalo Ramos.

Lors de l'été 2024, Julian Alvarez a quitté Manchester City. En effet, l'attaquant de 26 ans a rejoint l'Atlético de Madrid pour une somme proche de 75M€. Pourtant, le PSG était également sur ses traces. Snobé il y a deux ans, le club de la capitale compterait retenter sa chance avec Julian Alvarez lors du prochain mercato. Et il pourrait avoir un moyen de faire céder les Colchoneros.

Mercato - PSG : Un échange Alvarez-Ramos ? Selon les informations d'Ekrem Konur, divulguées via Hooligan Soccer, le PSG serait déterminé à recruter Julian Alvarez, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2030. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, Luis Campos pourrait utiliser Gonçalo Ramos. En effet, le buteur portugais pourrait servir de monnaie d'échange. A en croire le journaliste turc, l'Atlético de Madrid serait à la recherche d'un joueur capable de combler le vide que laisserait Julian Alvarez. Et Gonçalo Ramos - engagé jusquau 30 juin 2028 avec le PSG - correspondrait au profil, que ce soit sur le plan physique ou technique. Reste à savoir si cette opération finira par se concrétiser lors du prochain mercato estival.