Mercato - PSG : Avant de devenir une légende du Real Madrid, il avait accepté de signer... pendant un barbecue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voici une icône dont il est totalement dénué de sens d'en faire la présentation tant elle a marqué l'histoire du Real Madrid et du football mondial. Cependant, le script devait au départ être différent avec un transfert au PSG qui ne s'est pas matérialisé pour une raison assez surprenante avec le recul. Des années après les faits, un agent qui avait travaillé sur le dossier a tout déballé en interview.

Pendant plus de 10 ans, il a porté la tunique mythique du Real Madrid. Avec plus de 500 apparitions au compteur et trois Ligue des champions glanées au fil de sa décennie à la Casa Blanca, il aurait pu voire dû passer par le Paris Saint-Germain. Cependant, il a filé entre les doigts de l'actuel champion d'Europe alors les parties concernées s'étaient initialement mises d'accord autour de grillades à un barbecue.

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L'épisode 31 de This is Paris, en collaboration avec @beinsports_FR est disponible !

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«On discute, on se met d'accord» C'est en effet le discours tenu par Franck Logbi Henouda pendant son entretien avec France Football. « En 1995, Luis Fernandez (alors entraîneur du club) me fait part de son besoin d'un latéral gauche. Je déniche Roberto Carlos à Palmeiras, que j'avais repéré dans le Championnat régional un peu plus tôt. Je fais le deal avec le club, on trouve un accord à 3 millions d'euros. Puis, en marge d'un barbecue, on rencontre Roberto Carlos pour trouver un terrain d'entente avec son agent. Il est arrivé avec un jean des années 1970 trop serré au niveau des cuisses, je n'ai jamais vu ça de ma vie ! (Rires.) On discute, on se met d'accord ».