Mercato - PSG : Avant de devenir une légende du Real Madrid, il avait accepté de signer... pendant un barbecue !

Voici une icône dont il est totalement dénué de sens d'en faire la présentation tant elle a marqué l'histoire du Real Madrid et du football mondial. Cependant, le script devait au départ être différent avec un transfert au PSG qui ne s'est pas matérialisé pour une raison assez surprenante avec le recul. Des années après les faits, un agent qui avait travaillé sur le dossier a tout déballé en interview.
Pendant plus de 10 ans, il a porté la tunique mythique du Real Madrid. Avec plus de 500 apparitions au compteur et trois Ligue des champions glanées au fil de sa décennie à la Casa Blanca, il aurait pu voire dû passer par le Paris Saint-Germain. Cependant, il a filé entre les doigts de l'actuel champion d'Europe alors les parties concernées s'étaient initialement mises d'accord autour de grillades à un barbecue.
«On discute, on se met d'accord»
C'est en effet le discours tenu par Franck Logbi Henouda pendant son entretien avec France Football. « En 1995, Luis Fernandez (alors entraîneur du club) me fait part de son besoin d'un latéral gauche. Je déniche Roberto Carlos à Palmeiras, que j'avais repéré dans le Championnat régional un peu plus tôt. Je fais le deal avec le club, on trouve un accord à 3 millions d'euros. Puis, en marge d'un barbecue, on rencontre Roberto Carlos pour trouver un terrain d'entente avec son agent. Il est arrivé avec un jean des années 1970 trop serré au niveau des cuisses, je n'ai jamais vu ça de ma vie ! (Rires.) On discute, on se met d'accord ».
«Il a deux Lizarazu dans chaque jambe»
Le transfert de Roberto Carlos est cependant tombé à l'eau pour une raison de choix de Luis Fernandez d'offrir la dernière place d'extracommunautaire à un attaquant dans le cadre de la succession de George Weah qui s'en était allé à l'AC Milan. Finalement, le latéral gauche brésilien rejoignait l'Inter, le rival milanais. « Pour valider, Jean-Michel Moutier va le voir à Wembley lors du match Angleterre-Brésil (1-3, le 11 juin 1995). À son retour, Il m'appelle : "Il a deux Lizarazu dans chaque jambe." Cela devait être mon premier gros coup... Finalement, deux jours plus tard, j'achète L'Équipe, et je lis que Luis Fernandez a décidé de recruter un attaquant afin de pallier le départ de George Weah. Il avait pris le Panaméen Julio César Dely Valdés. C'était mort, il n'y avait plus de place pour un joueur extracommunautaire. Roberto Carlos a finalement signé à l'Inter Milan ».