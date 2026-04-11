Il rejoint l’OM après être passé par le PSG et assume totalement son choix : «Je ne connais aucun joueur qui refuserait»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques années après avoir porté le maillot du PSG, un joueur décidait malgré tout de rejoindre l’OM, et n’a aucun regret. A son sens, avoir la chance de jouer pour ces deux clubs ne se refuse pas et il estime ne pas en avoir souffert à Marseille, même s’il ne faut tout de même pas « trop en parler dans la presse ».

Dans un entretien accordé au streamer Flodas, Cyrille Pouget est revenu sur son transfert à l’OM en janvier 2000. Arrivé en provenance du Havre, l’ancien international français (3 sélections) avait surtout porté les couleurs du PSG quelques années plus tôt, en 1997.

Cyrille Pouget x Grenadine



Après Alexandre Oukidja et Thibaut Vion, Cyrille Pouget vous distille la troisième cuvée de 2026.



Attaquant emblématique du FC Metz dans les années 90, il a formé le duo mythique des PP flingueurs avec Robert Pires.



🍹 Bonne dégustation !



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«Je ne connais aucun joueur qui refuserait. Ou alors, c’est qu’il est fou» « Vous savez, quand vous avez la chance de faire ces deux clubs-là, je ne connais aucun joueur qui refuserait. Ou alors, c’est qu’il est fou », estime Cyrille Pouget. « Déjà, les stades sont exceptionnels. L’ambiance au Vélodrome est incroyable. J’ai eu la chance de faire un Marseille-Paris et de marquer un but pour Marseille, le stade a pris feu. J’ai célébré oui. C’est énorme. C’est un endroit où ça respire le foot, mais par contre, si vous êtes moins bons, vous le ressentez. On m’en a pas tenu rigueur ? Non, pas du tout. Vous savez, quand vous marquez des buts, gagnez des matchs… Après, il faut éviter de trop en parler dans la presse, bien sûr, mais j’ai eu la chance de faire Metz, Paris, Le Havre, Marseille. Faire Paris Marseille dans la foulée, ça peut être compliqué et inversement, mais je pense qu’il n’y a pas énormément de joueurs qui ont fait l’aller-retour. »