Une star du PSG risque la prison : L’interview qui agace Bertrand Latour

Depuis plusieurs mois maintenant, un grand nom du PSG se retrouve dans la tourmente. En effet, ce joueur de Luis Enrique est visé par des accusations de viol, risquent ainsi aujourd’hui la prison. Une affaire qui a fait forcément beaucoup parler, mais voilà qu’elle a aussi été passée sous silence parfois. De quoi en agacer certains.
Joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a également une émission diffusée sur Youtube où il accueille de grands noms. Il y a quelques jours, l’international français avait notamment autour de lui Kylian Mbappé (Real Madrid) et Achraf Hakimi (PSG). Un numéro de The Bridge qui n’est pas passé inaperçu étant donné le prestige des invités. Mais voilà qu’il y a également eu certaines critiques. Ça a été le cas ce samedi soir de la part de Bertrand Latour.
« C’est évidemment une opération de communication »
Au micro de RTL, Bertrand Latour s’est lâché sur cette émission The Bridge avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et compagnie. « C’est évidemment une opération de communication, mais ça l’est toujours quand bien même ils accordent une interview plus classique à des journalistes. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur puisque les questions qui sont en droit d’être posées ne le sont pas ou les relances n’interviennent pas puisque de toute façon ce ne sont pas des gens dont c’est le métier. L’intérêt c’est qu’il soit visible mais surtout d’en dire le moins possible », a-t-il confié dans un premier temps.
« Quand vous avez des gens qui vont peut-être bientôt être jugés pour viol et qui risquent la prison… »
Poursuivant son argumentaire, Bertrand Latour a ensuite pris l’exemple d’Achraf Hakimi, qui risque la prison étant accusé de viol et qui n’a pas été interrogé sur cette affaire notamment : « Quand vous avez, pour faire référence à cette émission là, des gens qui vont peut-être bientôt être jugés pour viol et qui risquent la prison et qu’il n’y a pas une question qui est posée dessus, que vous avez un capitaine d’une équipe qui a gagné une compétition sur tapis vert qui dit très tranquillement qu'il est content d’avoir gagné sans qu’on lui dise « il y a quoi à être fier d’avoir gagné dans ces conditions ? ». Pour moi, c’est nul et non avenu, ça ne sert à rien à du tout, si ce n’est pas à parler à leur communauté qui les aime déjà ».