Une star du PSG risque la prison : L’interview qui agace Bertrand Latour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs mois maintenant, un grand nom du PSG se retrouve dans la tourmente. En effet, ce joueur de Luis Enrique est visé par des accusations de viol, risquent ainsi aujourd’hui la prison. Une affaire qui a fait forcément beaucoup parler, mais voilà qu’elle a aussi été passée sous silence parfois. De quoi en agacer certains.

Joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a également une émission diffusée sur Youtube où il accueille de grands noms. Il y a quelques jours, l’international français avait notamment autour de lui Kylian Mbappé (Real Madrid) et Achraf Hakimi (PSG). Un numéro de The Bridge qui n’est pas passé inaperçu étant donné le prestige des invités. Mais voilà qu’il y a également eu certaines critiques. Ça a été le cas ce samedi soir de la part de Bertrand Latour.

Un jackpot l’attend s’il dit oui au PSG : Cette signature ne fait aucun doute ? https://t.co/xNgzW8CitX — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« C’est évidemment une opération de communication » Au micro de RTL, Bertrand Latour s’est lâché sur cette émission The Bridge avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et compagnie. « C’est évidemment une opération de communication, mais ça l’est toujours quand bien même ils accordent une interview plus classique à des journalistes. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur puisque les questions qui sont en droit d’être posées ne le sont pas ou les relances n’interviennent pas puisque de toute façon ce ne sont pas des gens dont c’est le métier. L’intérêt c’est qu’il soit visible mais surtout d’en dire le moins possible », a-t-il confié dans un premier temps.