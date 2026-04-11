«Ils nous enfument» : Les joueurs du PSG font halluciner ce célèbre journaliste, «c’est fou ce que l’on voit»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, Luis Enrique a réussi son pari en menant vers la victoire en Ligue des champions le PSG. Le club de la capitale a connu un parcours mémorable mais le défi physique était difficile à relever. Beaucoup de joueurs ont dû passer par la case infirmerie, suscitant de l'inquiétude dans les rangs parisiens. Mais ces derniers arrivent encore à surprendre...

En début de saison, le PSG paraissait largement plus en souffrance que l'année précédente. Le club arrive plus fatigué et doit composer avec les absences chaque semaine. Pourtant les Parisiens croient plus que jamais en leur rêve de défendre leur titre acquis en Ligue des champions. Un journaliste parisien s'est confié sur ses impressions concernant les joueurs du club de la capitale.

Mercato : Le PSG débarque pour un crack, la prochaine pépite dénichée par Luis Campos est connue ? https://t.co/zjfmMdtBpq — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« Dès qu’arrive la Ligue des champions et que ça devient sérieux, le PSG, c’est une tornade » Parfois critiqué lors de ses débuts au PSG, Luis Enrique a réussi à donner tort à tous ses détracteurs en menant le club vers la victoire finale en Europe. Cette année, le PSG paraît beaucoup moins à l'aise en Ligue 1 et tout le monde s'inquiète avant les soirées de Ligue des champions qui se passent toujours aussi bien pour le moment. « Je suis très sévère avec le football que veut pratiquer Luis Enrique. Je l’écoute, et je vois aussi les matchs de Ligue 1, et j’ai toujours été très sévère quand le football qu’il prône en conférence de presse est pratiqué. Après, je pense qu’ils nous enfument terriblement. Dès qu’arrive la Ligue des champions et que ça devient sérieux, le PSG, c’est une tornade. Et ce que j’ai vu au stade cette semaine, c’est totalement insensé en fait, c’est incroyable. Moi j’ai vu le Barça de Guardiola 2009, 2010, 2011 que j’ai beaucoup suivi. Ils n’en sont pas loin » analyse Sébastien Tarrago sur RTL.