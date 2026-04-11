«Mes enfants se sont fait chambrer à l’école» : Le PSG a fait vivre un calvaire à ce joueur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG domine largement les débats en Ligue 1. Le club ne laisse quasiment pas la place à un autre club de briller pour remporter un titre et possède une marge déconcertante sur la plupart de ses adversaires. A tel point que parfois la confrontation tourne à l'humiliation et cela peut être difficile à supporter lorsqu'on évolue dans l'équipe adverse. Un ancien joueur témoigne.

En enchaînant les titres de champion de France, le PSG a creusé l'écart avec la concurrence au fil des années. Pour les équipes plus faibles, affronter le PSG est devenu le défi ultime d'une saison. Mais parfois, tout ne se passe pas très bien sur le terrain. Benjamin Nivet, ancien joueur emblématique de l'ESTAC Troyes, revient sur l'un de ses pires souvenirs en 2023.

Mercato - PSG : Neymar avait tenté de recruter le remplaçant de Kylian Mbappé ! https://t.co/ZmPEK7qHfq — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Le cauchemar vécu face au PSG L'Equipe fait régulièrement appel à des anciens joueurs pour qu'ils reviennent en détail sur leur carrière et qu'ils se remémorent quelques-uns de leurs plus grands souvenirs, bons comme mauvais. Le quotidien français a donc fait appel à Benjamin Nivet en 2023 et l'ancien milieu de terrain de Troyes est revenu sur un match très particulier face au PSG et des conséquences que celui-ci a eu pour ses enfants. « La défaite qui vous a fait le plus mal ? Le 9-0 face au PSG (le 13 mars 2016), ça pique le cœur. Mes enfants sont en tribunes, le lendemain ils se font chambrer à l'école. C'est la seule fois où j'ai eu honte sur un terrain » confie-t-il.