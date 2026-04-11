Un joueur de «classe» est annoncé au PSG !

Ces derniers mois, le PSG s'est montré discret sur le mercato, se contentant de simple retouches à son effectif. Mais cela s'est révélé être plutôt efficace compte tenu des résultats du club. D'ailleurs, un joueur de «classe» est même annoncé au PSG pour le futur.
Lors du mercato d'hiver, le PSG est parvenu à recruter le jeune Dro Fernandez, présenté comme un crack du FC Barcelone. Le milieu de terrain a d'ailleurs déjà pu prouver son talent puisque Luis Enrique lui offre un temps de jeu intéressant depuis son arrivée. Suffisant pour convaincre Javier Pastore, qui s'enflamme pour le joueur qui a récupéré son numéro 27.
Pastore valide Dro
« Il a une classe, j’aime beaucoup regarder jouer ce garçon. Il est encore très jeune. Son heure va venir à Paris, j’en suis sûr. Il a le profil pour jouer dans ce PSG. Il a déjà joué et montré pas mal de choses positives. Je suis très content que ce soit un joueur comme lui qui ait hérité du numéro 27 qui était le mien et que les gens identifient au beau jeu et au talent. Je crois que du talent, Dro en a à revendre. Je suis très heureux qu’il porte mon numéro et je suis sûr qu’il va avoir beaucoup de succès pendant de longues années ici à Paris », confie-t-il dans des propos accordés à Top Mercato.
«Il a une classe, j’aime beaucoup regarder jouer ce garçon»
Luis Enrique est également très optimiste pour l'avenir de Dro Fernandez. « Je ne suis pas surpris parce que je le connais parfaitement. Mais il a seulement 18 ans, je pense qu'il est en train de s'améliorer et de le montrer. Mais il a joué seulement 15 minutes, plus les arrêts de jeu. Mais c'est ça. Son football, c'est très facile pour s'adapter à ce que nous voulons. Ce type de joueurs avec de la qualité, c'est très important. Il peut jouer plus comme milieu à côté la défense. Mais je pense qu'une des meilleures qualités qu'il a, c'est sa capacité de faire des appels adverse comme il l'a fait aujourd'hui, cette capacité à marquer des buts parce qu'il a cette qualité de pied », confiait l'entraîneur du PSG après le premier but du jeune espagnol à Paris contre l'OGC Nice (4-0).