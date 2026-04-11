Un joueur de «classe» est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers mois, le PSG s'est montré discret sur le mercato, se contentant de simple retouches à son effectif. Mais cela s'est révélé être plutôt efficace compte tenu des résultats du club. D'ailleurs, un joueur de «classe» est même annoncé au PSG pour le futur.

Lors du mercato d'hiver, le PSG est parvenu à recruter le jeune Dro Fernandez, présenté comme un crack du FC Barcelone. Le milieu de terrain a d'ailleurs déjà pu prouver son talent puisque Luis Enrique lui offre un temps de jeu intéressant depuis son arrivée. Suffisant pour convaincre Javier Pastore, qui s'enflamme pour le joueur qui a récupéré son numéro 27.

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​Javier Pastore adoube la nouvelle pépite du PSG, Dro Fernandez :



​🗣️ "Il a une classe folle [...] Je suis très content que ce soit un joueur comme lui qui ait hérité de mon numéro 27. Du talent, il en a à revendre !" ✨



​Arraché au… pic.twitter.com/mgP5TVsBgn — 🅻︎🆈︎🅽︎🅺︎ 🅿︎🅰︎🆁︎🅸︎🆂︎ (@lynk_paris) April 9, 2026

Pastore valide Dro « Il a une classe, j’aime beaucoup regarder jouer ce garçon. Il est encore très jeune. Son heure va venir à Paris, j’en suis sûr. Il a le profil pour jouer dans ce PSG. Il a déjà joué et montré pas mal de choses positives. Je suis très content que ce soit un joueur comme lui qui ait hérité du numéro 27 qui était le mien et que les gens identifient au beau jeu et au talent. Je crois que du talent, Dro en a à revendre. Je suis très heureux qu’il porte mon numéro et je suis sûr qu’il va avoir beaucoup de succès pendant de longues années ici à Paris », confie-t-il dans des propos accordés à Top Mercato.