Hakimi accusé de viol : La star du PSG dit adieu à un trophée !

Achraf Hakimi est un élément incontournable de l’équipe de Luis Enrique. Décisif des deux côtés du terrain, l’international marocain a été élu Ballon d’or africain à l’automne dernier. Cependant, il ne sera pas reconnu meilleur joueur du continent en Ligue 1 à cause de l’accusation de viol dont il fait l’objet et pour laquelle il est renvoyé en procès.
Voici une information qui a eu le mérite de retenir l’attention des observateurs. Il y a quelques heures de cela, les nommés pour le traditionnel Prix Marc-Vivien Foé ont été révélés par France 24 et RFI . C’est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang, Lamine Camara, Bamba Dieng, Guéla Doué, Martial Godo, Ilan Kebbal, Hervé Koffi, Arsène Kouassi, Aïssa Mandi, Moussa Niakhaté et Mamadou Sangaré sont en lice pour rafler le prix décerné au meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Une tradition instaurée en 2009 en l’honneur du regretté Marc-Vivien Foé décédé d’un malaise cardiaque en plein match en 2003.
Ballon d’or africain, Hakimi snobé pour le prix Marc-Vivien Foé
Et il se trouve qu’Achraf Hakimi, détenteur du titre de l’édition précédente, ne fait pas partie de ladite liste. Un choix pour le moins curieux au vu des performances de l’international marocain avec le PSG qui a au passage hérité du Ballon d’or africain 2025. Quelle en est la raison ? L’une des conditions pour pouvoir être nommé est claire et donc éliminatoire pour le défenseur du Paris Saint-Germain : Avoir un comportement exemplaire tant sur le terrain qu’à l’extérieur du terrain, comme rappelé par L'Equipe.
Hakimi renvoyé en procès et éliminé de la course pour le prix Marc-Vivien Foé
A la fin du mois de février, Achraf Hakimi était renvoyé en procès pour l’accusation de viol de la plaignante au sujet des faits remontent à 2023. Bien qu’il clame son innocence sur X, l’international marocain a donc été disqualifié d’office de la course au prix Marc-Vivien Foé 2026. Sur le réseau social, Hakimi tenait le discours suivant en attendant que la lumière soit mise sur les évènements en question. « Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement ».