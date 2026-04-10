Hakimi accusé de viol : La star du PSG dit adieu à un trophée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Achraf Hakimi est un élément incontournable de l’équipe de Luis Enrique. Décisif des deux côtés du terrain, l’international marocain a été élu Ballon d’or africain à l’automne dernier. Cependant, il ne sera pas reconnu meilleur joueur du continent en Ligue 1 à cause de l’accusation de viol dont il fait l’objet et pour laquelle il est renvoyé en procès.

Voici une information qui a eu le mérite de retenir l’attention des observateurs. Il y a quelques heures de cela, les nommés pour le traditionnel Prix Marc-Vivien Foé ont été révélés par France 24 et RFI . C’est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang, Lamine Camara, Bamba Dieng, Guéla Doué, Martial Godo, Ilan Kebbal, Hervé Koffi, Arsène Kouassi, Aïssa Mandi, Moussa Niakhaté et Mamadou Sangaré sont en lice pour rafler le prix décerné au meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Une tradition instaurée en 2009 en l’honneur du regretté Marc-Vivien Foé décédé d’un malaise cardiaque en plein match en 2003.

🚨 𝗔𝗖𝗛𝗥𝗔𝗙 𝗛𝗔𝗞𝗜𝗠𝗜 🇲🇦 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗡𝗢𝗠𝗠𝗘́ 𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗡𝗩𝗢𝗜 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗢𝗟 ! ❌



En effet, parmi les critères de sélection, il est stipulé qu'il faut « avoir un comportement exemplaire tant sur le terrain qu'à… https://t.co/YJD02rE67D pic.twitter.com/0ATtdP8fww — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026

Ballon d’or africain, Hakimi snobé pour le prix Marc-Vivien Foé Et il se trouve qu’Achraf Hakimi, détenteur du titre de l’édition précédente, ne fait pas partie de ladite liste. Un choix pour le moins curieux au vu des performances de l’international marocain avec le PSG qui a au passage hérité du Ballon d’or africain 2025. Quelle en est la raison ? L’une des conditions pour pouvoir être nommé est claire et donc éliminatoire pour le défenseur du Paris Saint-Germain : Avoir un comportement exemplaire tant sur le terrain qu’à l’extérieur du terrain, comme rappelé par L'Equipe.