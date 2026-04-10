PSG : Adrien Rabiot à Paris ? La scène lunaire avec un rappeur !

Loin du Parc des princes où il est considéré comme un ennemi depuis des mois à présent et son choix d’arborer la tunique de l’ennemi historique du PSG, à savoir l’OM, Adrien Rabiot a été aperçu aux alentours du stade du Paris Saint-Germain par un rappeur, ou était-ce une méprise ?
Depuis sa signature à l’OM en septembre 2024, où il n’est resté que 11 mois avant sa bagarre avec Jonathan Rowe et son transfert à l’AC Milan en août dernier, Adrien Rabiot est devenu un ennemi des supporters du PSG. En conférence de presse à la suite de la venue du titi parisien à Marseille, le capitaine Marquinhos avait été interrogé sur la question par un journaliste en répondant froidement : « aucun commentaire ». Lors de la visite de Rabiot au Parc des princes avec l’OM en mars 2025 (3-1), le milieu de terrain avait été visé lui et sa mère Véronique par des banderoles insultantes.
Adrien Rabiot est apparu au Parc des princes pour PSG - Liverpool ?
Par deux fois en septembre et octobre dernier avec l’équipe de France, Adrien Rabiot avait également foulé la pelouse du Parc des princes face à l’Islande (2-1) et l’Azerbaïdjan (3-0) où il avait été conspué, engendrant les critiques de Bixente Lizarazu, consultant de TF1 et co-commentateur des matchs des Bleus avec Grégoire Margotton, envers ceux qui sifflaient Rabiot. Et depuis, l’ancien joueur du PSG (2012-2019) n’est plus revenu au Parc des princes. Et pourtant, le rappeur Naza à cru l’apercevoir mercredi soir aux portes du stade.
«Il croyait que c’était Adrien Rabiot. Il voit rien il est myope»
Cependant, il y a eu méprise puisque ce n’était pas Adrien Rabiot mais Paul de Saint Sernin. « Ça commence à me vanner ? Vous faites une vidéo où vous me vannez ? », a lâché l’humoriste sur la vidéo Snapchat où Gradur qui filme et Naza interviennent. « Non, il croyait que c’était Adrien Rabiot. Il voit rien il est myope », a répondu celui qui est surnommé l’homme au bob. Se rapprochant de Paul de Saint Sernin, Naza l’a salué. « Comment ça va frérot ? On est obligés de te charrier, t’es le roi », des vannes que le principal concerné semble craindre. « Ma hantise, c’était de tomber dans une de vos vidéos », mais Gradur a pris le pli le rebaptisant le temps de cette soirée victorieuse du PSG contre Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions (2-0) comme le Adrien Rabiot du moment. « Ça y est c’est fait, le Adrien Rabiot du jour ».