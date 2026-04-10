PSG : Adrien Rabiot à Paris ? La scène lunaire avec un rappeur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Loin du Parc des princes où il est considéré comme un ennemi depuis des mois à présent et son choix d’arborer la tunique de l’ennemi historique du PSG, à savoir l’OM, Adrien Rabiot a été aperçu aux alentours du stade du Paris Saint-Germain par un rappeur, ou était-ce une méprise ?

Depuis sa signature à l’OM en septembre 2024, où il n’est resté que 11 mois avant sa bagarre avec Jonathan Rowe et son transfert à l’AC Milan en août dernier, Adrien Rabiot est devenu un ennemi des supporters du PSG. En conférence de presse à la suite de la venue du titi parisien à Marseille, le capitaine Marquinhos avait été interrogé sur la question par un journaliste en répondant froidement : « aucun commentaire ». Lors de la visite de Rabiot au Parc des princes avec l’OM en mars 2025 (3-1), le milieu de terrain avait été visé lui et sa mère Véronique par des banderoles insultantes.

Adrien Rabiot est apparu au Parc des princes pour PSG - Liverpool ? Par deux fois en septembre et octobre dernier avec l’équipe de France, Adrien Rabiot avait également foulé la pelouse du Parc des princes face à l’Islande (2-1) et l’Azerbaïdjan (3-0) où il avait été conspué, engendrant les critiques de Bixente Lizarazu, consultant de TF1 et co-commentateur des matchs des Bleus avec Grégoire Margotton, envers ceux qui sifflaient Rabiot. Et depuis, l’ancien joueur du PSG (2012-2019) n’est plus revenu au Parc des princes. Et pourtant, le rappeur Naza à cru l’apercevoir mercredi soir aux portes du stade.