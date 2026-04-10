«C'est scandaleux», le coup de gueule d’un journaliste pour défendre le PSG !

Les prestations du PSG à chaque sortie sont minutieusement analysés par des journalistes qui n'hésitent pas à donner leur ressenti sur la performance des hommes de Luis Enrique. Et alors que le visage affiché par le PSG mercredi soir contre Liverpool a fait l'unanimité, un observateur s'est agacé au sujet de l'arbitrage de ce match...
Le PSG a déjà pris une belle option sur une qualification dans le dernier carré de la Ligue des Champions mercredi soir en battant Liverpool (2-0) au Parc des Princes, en quart de finale aller. La performance aboutie des hommes de Luis Enrique, qui ont copieusement dominé les Reds, a d'ailleurs été saluée par l'ensemble des observateurs. Et pourtant, un élément bien précis du match a fait bondir le journaliste du Parisien, Laurent Perrin : l'arbitrage douteux sur une faute commise sur Nuno Mendes en seconde période, et qui aurait pu (dû ?) offrir un penalty au PSG.
« C'est une erreur manifeste »
« Il y a penalty 10 fois, 100 fois, 1000 fois (…) Tout le monde peut se tromper mais au minimum, il faut s'expliquer. L'erreur d'arbitrage sur la faute de Konaté sur Mendes m'a rendu dingue. C'est incompréhensible ! Déjà l'année dernière, Konaté avait bousculé Barcola et méritait un rouge. Mais cette fois c'était rouge et pénalty. Ce n'est pas un détail. Comment la VAR n'intervient pas ? C'est une erreur manifeste », indique Laurent Perrin dans un chat avec les internautes du Parisien, regrettant donc que cette faute commise par Ibrahima Konaté sur Nuno Mendes n'ait pas offert un penalty au PSG.
« C'est incompréhensible »
« Sur Zaïre-Emery, c'est discutable et je pense que cela aurait été un pénalty extrêmement sévère. Sur Nuno Mendes en revanche, comme je l'ai déjà dit, c'est scandaleux. Il est seul face au gardien, il est en train d'armer sa frappe et il est tellement déséquilibré par Konaté qu'il ne peut pas tirer. C'est incompréhensible. Et j'attends encore le moindre argument qui pourrait expliquer pourquoi la VAR n'est pas intervenue », poursuit Laurent Perrin, insistant donc sur le fait que le PSG avait été lésé sur cette décision arbitrale en seconde période.