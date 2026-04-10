«C'est scandaleux», le coup de gueule d’un journaliste pour défendre le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les prestations du PSG à chaque sortie sont minutieusement analysés par des journalistes qui n'hésitent pas à donner leur ressenti sur la performance des hommes de Luis Enrique. Et alors que le visage affiché par le PSG mercredi soir contre Liverpool a fait l'unanimité, un observateur s'est agacé au sujet de l'arbitrage de ce match...

Le PSG a déjà pris une belle option sur une qualification dans le dernier carré de la Ligue des Champions mercredi soir en battant Liverpool (2-0) au Parc des Princes, en quart de finale aller. La performance aboutie des hommes de Luis Enrique, qui ont copieusement dominé les Reds, a d'ailleurs été saluée par l'ensemble des observateurs. Et pourtant, un élément bien précis du match a fait bondir le journaliste du Parisien, Laurent Perrin : l'arbitrage douteux sur une faute commise sur Nuno Mendes en seconde période, et qui aurait pu (dû ?) offrir un penalty au PSG.

Ce joueur du PSG est «frustré», la confidence devant les caméras ! https://t.co/kvIXgYNzf7 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« C'est une erreur manifeste » « Il y a penalty 10 fois, 100 fois, 1000 fois (…) Tout le monde peut se tromper mais au minimum, il faut s'expliquer. L'erreur d'arbitrage sur la faute de Konaté sur Mendes m'a rendu dingue. C'est incompréhensible ! Déjà l'année dernière, Konaté avait bousculé Barcola et méritait un rouge. Mais cette fois c'était rouge et pénalty. Ce n'est pas un détail. Comment la VAR n'intervient pas ? C'est une erreur manifeste », indique Laurent Perrin dans un chat avec les internautes du Parisien, regrettant donc que cette faute commise par Ibrahima Konaté sur Nuno Mendes n'ait pas offert un penalty au PSG.