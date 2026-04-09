Ce joueur du PSG est «frustré», la confidence devant les caméras !

Ce mercredi soir, le PSG a affronté Liverpool au Parc des Princes. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré tout, l'une des stars du PSG est « frustrée » après cette victoire contre les Reds.
En quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est frotté à Liverpool ce mercredi soir. Et la bande à Marquinhos s'est imposée 2-0 face aux Reds. Alors que le PSG s'est procuré un nombre incalculable d'occasions au Parc des Princes, Achraf Hakimi a avoué que ses coéquipiers et lui étaient frustrés.
«C’est quand on dit qu'on est morts que nous sommes les plus vivants»
« Après les occasions nettes que nous avons créées, on repart un peu frustré de ne pas avoir réussi à prendre une plus grande avance, mais satisfait du travail de toute l'équipe. Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas douter de cette équipe. Nous sommes les champions en titre. Nous l’avons prouvé à maintes reprises : c’est quand on dit qu'on est morts que nous sommes les plus vivants », a confié Achraf Hakimi lors d'un entretien accordé à Movistar ce mercredi soir.
«Nous devons aller là-bas pour gagner»
Dans la foulée, Achraf Hakimi s'est prononcé sur le prochain rendez-vous du PSG contre Liverpool : « Nous savons où nous en sommes dans la saison, et nous espérons continuer ainsi et aller le plus loin possible. Le football évolue très vite. Anfield est un stade très difficile. Il faut rester concentrés et ne pas considérer la qualification comme acquise. Nous devons aller là-bas pour gagner, comme nous le faisons toujours, et sceller le sort de la qualification », a conclu le latéral droit du PSG. En quart de finale retour de la Ligue des Champions, le club de la capitale de Luis Enrique va affronter Liverpool à Anfield mardi.