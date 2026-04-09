Ce joueur du PSG est «frustré», la confidence devant les caméras !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a affronté Liverpool au Parc des Princes. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré tout, l'une des stars du PSG est « frustrée » après cette victoire contre les Reds.

En quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est frotté à Liverpool ce mercredi soir. Et la bande à Marquinhos s'est imposée 2-0 face aux Reds. Alors que le PSG s'est procuré un nombre incalculable d'occasions au Parc des Princes, Achraf Hakimi a avoué que ses coéquipiers et lui étaient frustrés.

«Je n’ai jamais demandé un euro» : En larmes, une ancienne star du PSG règle ses comptes ! https://t.co/wRWXQ8s63T — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«C’est quand on dit qu'on est morts que nous sommes les plus vivants» « Après les occasions nettes que nous avons créées, on repart un peu frustré de ne pas avoir réussi à prendre une plus grande avance, mais satisfait du travail de toute l'équipe. Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas douter de cette équipe. Nous sommes les champions en titre. Nous l’avons prouvé à maintes reprises : c’est quand on dit qu'on est morts que nous sommes les plus vivants », a confié Achraf Hakimi lors d'un entretien accordé à Movistar ce mercredi soir.