«Il est déjà supérieur» : Le PSG a trouvé plus fort qu'Edinson Cavani... pour le même prix !

En 2013, le PSG réalise un joli coup en recrutant Edinson Cavani pour environ 64M€ en provenance de Naples. L'Uruguayen aura même été le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale pendant une courte durée. Mais les Parisiens ont déjà trouvé mieux !
Recruté pour 70M€ lors du mercato d'hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia a clairement métamorphosé le PSG la saison dernière. Et depuis le début de l'année, le Géorgien continue d'ailleurs d'impressionner, notamment en Ligue des champions. Il reste effectivement sur trois très grands matches qui lui ont permis d'être nommé à chaque fois homme du match. De quoi impressionner.
Kvaratskhelia déjà plus fort que Cavani
Et alors que son rendement offensif est régulièrement souligné, sa générosité sur le terrain est également l'un des points forts de Khvicha Kvaratskhelia qui a retrouvé son meilleur niveau physique. Résultat, pour Laurent Perrin, journaliste du Parisien, le Géorgien est une sorte d'Edinson Cavani en version améliorée. Et quasiment pour le même prix ! « Son vrai point commun avec Cavani, c'est sa grinta. Comme lui, il a aussi l'instinct du buteur. Pour le reste, je pense qu'il est déjà supérieur à l'Uruguayen : il est hyper précis devant le but et surtout, c'est un excellent dribbleur, ce que n'était pas Cavani », confie-t-il dans un tchat organisé sur le site du Parisien.
«Son vrai point commun avec Cavani, c'est sa grinta»
En conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs évoqué la forme actuelle de Khvicha Kvaratskhelia : « Non, je pense que c'est le même Kvara, la même équipe. C'est normal, ce sont des compétitions différentes. Kvara est un joueur très jeune, mais avec beaucoup d'expérience. C'est normal d'être plus motivé. Non seulement Kvara, tous les joueurs, toute l'équipe, et avec une mentalité différente quand tu joues la compétition plus importante d'Europe. C'est habituel de voir ça et on est contents de voir cette mentalité. On est contents de la manière dont on a défendu tout le temps une équipe très forte comme Liverpool. Je me répète, mais je pense qu'on aurait mérité encore marquer au minimum un but de plus. »