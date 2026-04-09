«Il est déjà supérieur» : Le PSG a trouvé plus fort qu'Edinson Cavani... pour le même prix !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2013, le PSG réalise un joli coup en recrutant Edinson Cavani pour environ 64M€ en provenance de Naples. L'Uruguayen aura même été le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale pendant une courte durée. Mais les Parisiens ont déjà trouvé mieux !

Recruté pour 70M€ lors du mercato d'hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia a clairement métamorphosé le PSG la saison dernière. Et depuis le début de l'année, le Géorgien continue d'ailleurs d'impressionner, notamment en Ligue des champions. Il reste effectivement sur trois très grands matches qui lui ont permis d'être nommé à chaque fois homme du match. De quoi impressionner.

Kvaratskhelia déjà plus fort que Cavani Et alors que son rendement offensif est régulièrement souligné, sa générosité sur le terrain est également l'un des points forts de Khvicha Kvaratskhelia qui a retrouvé son meilleur niveau physique. Résultat, pour Laurent Perrin, journaliste du Parisien, le Géorgien est une sorte d'Edinson Cavani en version améliorée. Et quasiment pour le même prix ! « Son vrai point commun avec Cavani, c'est sa grinta. Comme lui, il a aussi l'instinct du buteur. Pour le reste, je pense qu'il est déjà supérieur à l'Uruguayen : il est hyper précis devant le but et surtout, c'est un excellent dribbleur, ce que n'était pas Cavani », confie-t-il dans un tchat organisé sur le site du Parisien.