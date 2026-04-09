«Je vais être honnête» : Le PSG a choqué l'Angleterre !

Cela fait désormais une année que le PSG a pris l'habitude de faire souffrir les clubs anglais. Liverpool n'y a pas échappé mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions. Et la prestation des hommes de Luis Enrique a une nouvelle fois choqué l'Angleterre.
La saison dernière, le PSG a remporté sa première Ligue des champions en écœurant toute la Premier League. Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal avaient tous subi la loi parisienne. Et cette saison, cela semble se reproduire puisqu'après avoir éliminé Chelsea en huitième de finale, le club de la capitale a dominé Liverpool en quart de finale aller (2-0) et prend une option pour le dernier carré. De quoi impressionner Jamie Carragher.
Les anciens de Liverpool n'en reviennt pas
« C’était comme regarder un match entre des équipes de divisions différentes. L’écart entre les deux équipes était criant. Liverpool a dépensé 450 millions de livres cet été, sûrement plus que ce qu’a dépensé le PSG. Voir ce résultat est inquiétant. Le manager a tenté quelque chose, mais il s’est complètement trompé tactiquement », a-t-il lancé au micro de CBS Sports, avant de pointer du doigt la prestation d'Ibrahima Konaté : « Il a été catastrophique toute la saison et encore une fois mauvais ce soir. Il fait une erreur à chaque match. »
«On sent un énorme écart de niveau»
Pour la BBC, Paul Robinson a également déploré l'écart de niveau entre le PSG et Liverpool : « C’était notre champion contre leur champion, et notre champion était très loin de leur niveau. Liverpool n’est pas une aussi bonne équipe que le PSG ». Même constat pour un autre ancien des Reds, Stephen Warnock : « On sent un énorme écart de niveau entre les deux équipes, ça aurait pu être bien pire pour Liverpool ». La différence entre les deux équipes était tellement importante, qu'Ally McCoist se réjouit du résultat. « Je vais être honnête, ça aurait pu être bien pire pour Liverpool », a-t-il commenté sur TNT Sports.