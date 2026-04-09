«Je vais être honnête» : Le PSG a choqué l'Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais une année que le PSG a pris l'habitude de faire souffrir les clubs anglais. Liverpool n'y a pas échappé mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions. Et la prestation des hommes de Luis Enrique a une nouvelle fois choqué l'Angleterre.

La saison dernière, le PSG a remporté sa première Ligue des champions en écœurant toute la Premier League. Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal avaient tous subi la loi parisienne. Et cette saison, cela semble se reproduire puisqu'après avoir éliminé Chelsea en huitième de finale, le club de la capitale a dominé Liverpool en quart de finale aller (2-0) et prend une option pour le dernier carré. De quoi impressionner Jamie Carragher.

"C'est DOMMAGE" 👀



Luis Enrique content du match du PSG mais déçu de ne s'imposer "que" par 2 buts d'écart 🗣️#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/TexwhO552N — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2026

Les anciens de Liverpool n'en reviennt pas « C’était comme regarder un match entre des équipes de divisions différentes. L’écart entre les deux équipes était criant. Liverpool a dépensé 450 millions de livres cet été, sûrement plus que ce qu’a dépensé le PSG. Voir ce résultat est inquiétant. Le manager a tenté quelque chose, mais il s’est complètement trompé tactiquement », a-t-il lancé au micro de CBS Sports, avant de pointer du doigt la prestation d'Ibrahima Konaté : « Il a été catastrophique toute la saison et encore une fois mauvais ce soir. Il fait une erreur à chaque match. »