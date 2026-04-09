«On ne le regrette pas», un joueur du PSG déjà oublié alors qu’il joue encore au club ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

PSG 2, Liverpool 0. Voici le score final de la première manche entre les champions de France et d’Angleterre au Parc des princes mercredi pour le compte du quart de finale aller de Ligue des champions. Une victoire acquise sans un « homme fort » de l’équipe parisienne selon Daniel Riolo qu’on a tendance à oublier en ce moment tant le Paris Saint-Germain est conquérant en C1.

Le Paris Saint-Germain est toujours en lice pour défendre son titre de champion d’Europe. Se trouvant dans les huit dernières équipes de Ligue des champions sur les 36 partantes, l’équipe de Luis Enrique a une fois de plus pris le meilleur sur un club de Premier League. Après Chelsea au tour précédent (8-2 au score cumulé), le PSG s’est offert Liverpool au Parc des princes mercredi pour le quart de finale aller (2-0), une addition qui aurait pu être bien plus salée au vu de la physionomie du match et des occasions parisiennes.

‘Why not help the teams who are in the Champions League?’ 🗣️



Ibrahima Konaté calls on the Premier League to support clubs fighting in Europe, like what Ligue 1 have done for PSG.



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«Ruiz était l'homme du trio au milieu» Pour certains observateurs comme Dave Appadoo, journaliste de France Football qui est intervenu sur L’Équipe du soir mercredi, le Paris Saint-Germain est armé et surtout sur la bonne voie pour conserver son titre de champion d’Europe. Les Parisiens ont fait si forte impression et notamment dans l’entrejeu avec le trio Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery qu’on viendrait à en oublier l’un des hommes forts du milieu de terrain habituellement : Fabian Ruiz. Daniel Riolo s’est attardé sur le sujet mercredi. « On ne regrette même pas Fabian Ruiz. On l’oublie presque, ce qui est fou quand on sait ce qu’il apporte. Ruiz était l'homme du trio au milieu ».