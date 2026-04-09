PSG : Le nom du gardien de la saison prochaine déjà annoncé par Jérôme Rothen ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n’est pas coutume, le rôle de gardien a fait beaucoup parler cette saison au PSG. Alors que Lucas Chevalier a débuté en tant que numéro 1, celui qui devait remplacer Gianluigi Donnarumma a finalement perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Alors que le Russe est aujourd’hui titulaire, le sera-t-il encore la saison prochaine ?

Au cours des dernières années, le PSG a régulièrement eu des histoires avec ses gardiens. On se souvient notamment de Salvatore Sirigu et Kevin Trapp, Alphone Areola et Kevin Trapp, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, voilà qu’il y a maintenant Lucas Chevalier Matvey Safonov. Au début de la saison, la hiérarchie était claire, mais voilà qu’elle a fini par évoluer. En effet, accumulant des erreurs, le Français a perdu son statut de numéro 1 et c’est aujourd’hui le Russe qui s’est installé dans les buts du PSG.

«Il n'a jamais voulu être Neymar» : Un mythe s'effondre au PSG ! https://t.co/YNbrg9NUh0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Les buts du PSG prochainement occupés par Chevalier ? Matvey Safonov est donc actuellement le gardien titulaire du PSG. Mais voilà que se pose déjà la question du numéro 1 dans les buts parisiens la saison prochaine. Le Russe sera-t-il toujours celui privilégié par Luis Enrique ? Pas forcément selon la vision de Jérôme Rothen. En effet, au micro de RMC dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien du PSG a expliqué voir Lucas Chevalier retrouver sa place de titulaire : « Lucas Chevalier ? Je pense qu’il ne s'imaginait pas vivre une première année comme ça mais l’apprentissage, tu n'es pas obligé de t’adapter en deux mois ou trois mois. Il y a beaucoup de pression ici pour un gardien français. On l'a vu toute génération confondue au PSG, ce n’est jamais facile. Il faut peut-être lui laisser le temps. Je pense que dans la tête de Luis Enrique, aujourd’hui, il a fait un choix. Pour l’instant, ce choix là n'est pas décevant car ils arrivent à aligner des matchs avec Safonov dans les buts et que l’année prochaine, les cartes seront certainement redistribuées avec de nouveau un Lucas Chevalier qui reprendra sa place. Je le vois comme ça ».