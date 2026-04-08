«C'est un surdoué» : Ce joueur du PSG qui choque tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi soir, le PSG a de nouveau rendez-vous avec Liverpool pour un choc de Ligue des champions. Cette fois-ci c'est un quart de finale que les deux clubs ont rendez-vous, et les Parisiens chercheront à faire la différence dès le match aller. Pour cela, ils pourront compter sur «un surdoué»

Alors que le PSG retrouve Liverpool en Ligue des champions, cela doit rappeler de bons souvenirs à Désiré Doué. Et pour cause, la saison dernière, c'est contre les Reds que le crack français avait commencé à se faire un nom aux yeux de l'Europe en inscrivant notamment le tir-au-but décisif, preuve de son sang froid exceptionnel à seulement 19 ans. Depuis, Désiré Doué n'a cessé de grandir, et ce mercredi soir pour ce quart de finale aller, il sera bien évidemment titulaire. Son ancien coach à Rennes, Bruno Génésio, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour celui qu'il considère comme «un surdoué».

Désiré Doué prend le temps de s’arrêter après l’entraînement pour faire des selfies et signer des autographes avec les fans. ❤️💙



📽️ (IG: mxp_psg) pic.twitter.com/Llua8dcVw1 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 2, 2026

Genesio est fan de Doué « II doit s'enrichir de différentes expériences. Quand on a 200 matches pros, qu'on a déjà gagné une Ligue des champions, on est un surdoué et ce genre de profil rare doit se nourrir de différentes situations de jeu. Pour lui, je pense que ce serait une erreur de se fixer. D'autant plus que ce n'est pas quelque chose qui le fait souffrir. Je l'avais placé en double pivot à Rennes par exemple, il ne s'était pas plaint. Désiré, c'est un joueur qui a constamment soif d'apprendre, de progresser », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'en rajouter une couche, notamment au sujet de sa polyvalence.