«C'est un surdoué» : Ce joueur du PSG qui choque tout le monde !

Ce mercredi soir, le PSG a de nouveau rendez-vous avec Liverpool pour un choc de Ligue des champions. Cette fois-ci c'est un quart de finale que les deux clubs ont rendez-vous, et les Parisiens chercheront à faire la différence dès le match aller. Pour cela, ils pourront compter sur «un surdoué»
Alors que le PSG retrouve Liverpool en Ligue des champions, cela doit rappeler de bons souvenirs à Désiré Doué. Et pour cause, la saison dernière, c'est contre les Reds que le crack français avait commencé à se faire un nom aux yeux de l'Europe en inscrivant notamment le tir-au-but décisif, preuve de son sang froid exceptionnel à seulement 19 ans. Depuis, Désiré Doué n'a cessé de grandir, et ce mercredi soir pour ce quart de finale aller, il sera bien évidemment titulaire. Son ancien coach à Rennes, Bruno Génésio, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour celui qu'il considère comme «un surdoué».
Genesio est fan de Doué
« II doit s'enrichir de différentes expériences. Quand on a 200 matches pros, qu'on a déjà gagné une Ligue des champions, on est un surdoué et ce genre de profil rare doit se nourrir de différentes situations de jeu. Pour lui, je pense que ce serait une erreur de se fixer. D'autant plus que ce n'est pas quelque chose qui le fait souffrir. Je l'avais placé en double pivot à Rennes par exemple, il ne s'était pas plaint. Désiré, c'est un joueur qui a constamment soif d'apprendre, de progresser », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'en rajouter une couche, notamment au sujet de sa polyvalence.
«C'est un surdoué»
« Le foot évolue tellement vite. On demande de plus en plus à des joueurs d'évoluer à tous les postes. Les barrières des postes ou même des animations ont été cassées. Quand Luis Enrique dit : "Ce serait un rêve d'avoir vingt joueurs qui peuvent jouer à tous les postes", c'est très intéressant. Car ça valide cette évolution du foot où le joueur pro doit être hyper polyvalent. Désiré a cette grande force, il doit la cultiver », ajoute Bruno Génésio.