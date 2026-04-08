«Il n'a jamais voulu être Neymar» : Un mythe s'effondre au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté par le PSG pour la somme record de 222M€ en 2017, Neymar reste une référence pour de nombreux jeunes joueurs offensifs. Un Parisien s'est notamment longtemps identifié à lui pour sa technique et son jeu dans les petits espaces, mais son entourage monte au créneau.

Arrivé au PSG en 2024 pour environ 50M€ en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué a connu une ascension fulgurante la saison dernière marquée notamment pour sa finale de Ligue des champions sensationnelle ponctuée par un doublé qui lui a permis de se faire connaître partout dans le monde. L'ancien crack rennais s'est également fait remarquer par sa ressemblance avec son idole Neymar.

desire doue - neymar benzerlik pic.twitter.com/DgzwvKnVmS — Arşivlik Videolar (@arsivlikvideo) July 28, 2025

Doué, régulièrement comparé à Neymar En effet, Désiré Doué a plusieurs fois affiché son admiration pour Neymar, révélant même avoir regardé de nombreuses vidéos de lui afin de s'en inspirer dans son jeu. Ce qui lui avait d'ailleurs valu les remerciements du père de l'ancien numéro 10 du PSG. « Ils ne sont pas si nombreux à me divertir, explique l’homme de 60 ans. Lamine Yamal, Doué, les Brésiliens aussi : Raphinha, Vinicius Jr… C’est grâce à eux qu’on regarde le foot. Et pour eux, Neymar est une référence mondiale, une inspiration. Quand j’entends Doué dire qu’il aime mon fils, je suis heureux. Sentir l’amour des athlètes à son égard, ça efface toutes les critiques de ceux qui jugent ce qu’il fait en dehors », confiait Neymar Senior dans les colonnes de L'EQUIPE en juin dernier.