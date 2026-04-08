«C’est assez compliqué…» : Le malaise confirmé sur RMC avec un joueur du PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit parti vers un nouveau titre de champion de France et s’apprête à affronter Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions, tout n’est pas rose au PSG. La situation d’un joueur interroge et, sur les ondes de RMC, des nouvelles peu rassurantes ont été données le concernant.

Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€, Lucas Chevalier devait devenir le successeur de Gianluigi Donnarumma, un rôle finalement endossé par Matvey Safonov. Cela fait maintenant plusieurs mois que l’international français (1 sélection) a perdu sa place au profit du Russe, mais Didier Deschamps l’a tout de même convoqué lors du dernier rassemblement de l’équipe de France.

Un attaquant du PSG efface Kylian Mbappé : Les statistiques sont impressionnantes ! https://t.co/CPNyAnLYAJ — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« La main tendue de Didier Deschamps lui a fait le plus grand bien » « Il est dans une situation plus compliquée. Il n'a pas de temps de jeu. Ça m'est arrivé souvent, avec des joueurs de champ, qui pouvaient être remplaçants en club, de tendre la main. Lucas est avec nous depuis un peu plus d'un an. Il ne faut pas oublier à l'automne que selon certains d'entre vous, il devait concurrencer Mike Maignan ou être numéro 1. Cette situation n'est pas idéale. J'ai échangé avec lui. En quatre mois il n'a pas perdu sa valeur. Il reste en activité », a expliqué Didier Deschamps, précisant en revanche que Lucas Chevalier serait désormais numéro 3 dans la hiérarchie.