PSG : Une «théorie» balancée sur un Parisien par un journaliste

Pierrick Levallet

Le cas d’un joueur du PSG commence à inquiéter. Ce dernier est absent depuis un certain temps maintenant, et un gros flou entoure son retour à la compétition. Un journaliste a d’ailleurs balancé sa théorie sur le sujet, et elle n’a rien de vraiment rassurante pour les prochains jours et même semaines.

Ce mercredi soir, le PSG reprend du service en Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit Liverpool pour le compte des quarts de finale aller de la prestigieuse compétition européenne. Et Luis Enrique ne pourra une nouvelle fois pas compter sur l’un de ses cadres pour la réception des Reds au Parc des Princes.

«Il était tellement fou du PSG» : Un grand supporter du club débarque, son transfert vire au fiasco... https://t.co/31oifYfdhh — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Fabian Ruiz encore absent avec le PSG Fabian Ruiz va en effet encore manquer à l’appel. Absent depuis le mois de janvier, l’international espagnol devait initialement faire son retour contre Toulouse vendredi dernier. Finalement, le milieu de terrain de 30 ans a fait l’impasse sur cette rencontre et ne sera pas non plus être de la partie contre Liverpool ce mercredi soir. Un journaliste a alors balancé une théorie peu rassurante sur le joueur du PSG.