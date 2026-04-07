PSG : Une «théorie» balancée sur un Parisien par un journaliste

Le cas d’un joueur du PSG commence à inquiéter. Ce dernier est absent depuis un certain temps maintenant, et un gros flou entoure son retour à la compétition. Un journaliste a d’ailleurs balancé sa théorie sur le sujet, et elle n’a rien de vraiment rassurante pour les prochains jours et même semaines.
Ce mercredi soir, le PSG reprend du service en Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit Liverpool pour le compte des quarts de finale aller de la prestigieuse compétition européenne. Et Luis Enrique ne pourra une nouvelle fois pas compter sur l’un de ses cadres pour la réception des Reds au Parc des Princes.
Fabian Ruiz encore absent avec le PSG
Fabian Ruiz va en effet encore manquer à l’appel. Absent depuis le mois de janvier, l’international espagnol devait initialement faire son retour contre Toulouse vendredi dernier. Finalement, le milieu de terrain de 30 ans a fait l’impasse sur cette rencontre et ne sera pas non plus être de la partie contre Liverpool ce mercredi soir. Un journaliste a alors balancé une théorie peu rassurante sur le joueur du PSG.
«On devient un peu suspicieux avec cette histoire-là»
« C’est une question que tout le monde me pose. Pourquoi Fabian Ruiz ne joue pas ? On devient un peu suspicieux avec cette histoire-là. Ma théorie, avec les deux-trois échos que j’ai eu, c’est qu’il y a une Coupe du monde qui arrive et qu’à la moindre petite douleur il se dit ‘Je ne vais pas gâcher ma dernière chance de Mondial, titulaire en Espagne pour un quart de finale’ » a expliqué Gregory Ascher dans son émission L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe. Reste maintenant à voir quand Fabian Ruiz fera son retour avec le PSG. L'Espagnol va en tout cas suivre la rencontre aller face à Liverpool en Ligue des champions depuis les tribunes du Parc des Princes. Affaire à suivre...